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TFF 1. Lig'e son bilet mücadelesi başlıyor

Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off müsabakaları yarın başlayacak.

TFF 1. Lig'e son bilet mücadelesi başlıyor

Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off müsabakaları yarın başlayacak.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:22
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TFF 1. Lig'e son bilet mücadelesi başlıyor

İZMİR

Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off müsabakaları yarın başlayacak.

Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü'nün doğrudan 1. Lig'e çıktığı 2. Lig'de, bu ekipleri takip eden dörder takım play-off mücadelesi verecek.

Çeyrek final ilk maçlarının yarın saat 16.00'da oynanacağı play-off'ta rövanş müsabakaları ise 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaeli Birlikspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor ve Hatayspor-Kastamonuspor 1966 maçları oynanacak.

Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 12 ve 16 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler 21 Mayıs Pazar günü final maçında TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigSon Bilet
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