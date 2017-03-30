"TFF 1. Lig'deki heyecan Süper Lig'de yok"

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Denizli, bu hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Bandırmaspor maçının kendileri için şampiyonluk yolunda önemli olduğunu vurgulayan Denizli, şöyle konuştu:

"Takımımız fizik ve mental olarak iyi durumda. Bu hafta ve gelecek haftayı en sağlıklı şekilde değerlendirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Bandırmaspor maçı inşallah düşündüğümüz gibi geçecek. Bu şehir ve biz bunu yaşayacağız. Bu mutlu görüntü devam edecek. Şu anda üçüncü sıradayız. Birinci sıraya çıkmak istiyoruz. Bazı takımlar hocalarını değiştirdi. Oralara da deneyimli ve başarılı teknik adamlar geldi. Bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde göremiyoruz. Sayısal olarak da bu heyecanı yaşamaları mümkün değil. Şehrimiz, insanımız, taraftarımız ve stadımızla bu heyecanı yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz."