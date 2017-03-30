Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89424
ALTIN
146.445
DOLAR
3.6413
STERLIN
4.5370
EURO
3.9090
Mersin'de çilek hasadı
Mersin'de çilek hasadı
4,5G 1 yaşında
4,5G 1 yaşında
'1001 Hatim Duası' geleneği
'1001 Hatim Duası' geleneği
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde

"TFF 1. Lig'deki heyecan Süper Lig'de yok"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de yaşanan heyecanın Spor Toto Süper Lig'de olmadığını söyledi.

"TFF 1. Lig'deki heyecan Süper Lig'de yok"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de yaşanan heyecanın Spor Toto Süper Lig'de olmadığını söyledi.

30 Mart 2017 Perşembe 14:49
9 Okunma
"TFF 1. Lig'deki heyecan Süper Lig'de yok"

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Denizli, bu hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Bandırmaspor maçının kendileri için şampiyonluk yolunda önemli olduğunu vurgulayan Denizli, şöyle konuştu:

"Takımımız fizik ve mental olarak iyi durumda. Bu hafta ve gelecek haftayı en sağlıklı şekilde değerlendirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Bandırmaspor maçı inşallah düşündüğümüz gibi geçecek. Bu şehir ve biz bunu yaşayacağız. Bu mutlu görüntü devam edecek. Şu anda üçüncü sıradayız. Birinci sıraya çıkmak istiyoruz. Bazı takımlar hocalarını değiştirdi. Oralara da deneyimli ve başarılı teknik adamlar geldi. Bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde göremiyoruz. Sayısal olarak da bu heyecanı yaşamaları mümkün değil. Şehrimiz, insanımız, taraftarımız ve stadımızla bu heyecanı yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Teknik DirektörüEskişehirsporMustafa DenizliTFFTFF 1. LigSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pınar Karşıyaka Dörtlü Final'i göremedi
Pınar Karşıyaka Dörtlü Final'i göremedi
Bayern Münih'e kötü haber
Bayern Münih'e kötü haber
Banvit final peşinde
Banvit final peşinde
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde
Bakan Kılıç, milli güreşçileri kutladı
Bakan Kılıç, milli güreşçileri kutladı
Okçulukta açık hava sezonu
Okçulukta açık hava sezonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ