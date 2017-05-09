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TFF 1. Lig'de heyecan dorukta

TFF 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken, Süper Lig'e yükselmek için 8 takım mücadelesini sürdürüyor.

TFF 1. Lig'de heyecan dorukta

TFF 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken, Süper Lig'e yükselmek için 8 takım mücadelesini sürdürüyor.

09 Mayıs 2017 Salı 14:11
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TFF 1. Lig'de heyecan dorukta

İZMİR -  TFF 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken, Süper Lig'e yükselmek için 8 takım mücadelesini sürdürüyor.

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu iki ekibi takip edecek 4 takımın ise play-off mücadelesi vereceği TFF 1. Lig'de, play-off'tan da bir ekip Süper Lig'e çıkacak.

32. hafta heyecanının dün tamamlandığı ligde 8 takım Süper Lig'e yükselme umudunu sürdürüyor. İlk 3 sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor'un ilk 2'de, diğer 5 ekibin de play-off'ta yer alma mücadelesi son 2 haftaya taşındı.

İlk 2 için 3 aday

Ligde ilk 2 sıra için son 2 haftaya avantajlı giren 60 puana sahip lider Evkur Yeni Malatyaspor ile takipçisi 58 puanlı Sivasspor, 33. haftada rakiplerini yendiği takdirde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Ligde bu hafta Denizlispor'a yenilerek son 2 haftaya dezavantajlı giren 55 puanlı Eskişehirspor, kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Eskişehir temsilcisi, ligi Sivasspor'la aynı puanda tamamlaması halinde sezon içinde rakibiyle oynadığı maçlardaki sonuçlara göre Sivasspor'un gerisinde kalacak. Eskişehirspor, üç takımın ligi aynı puanla bitirmesi halinde ise Sivasspor'la adını Süper Lig'e yazdıracak.

Play-off mücadelesi

Süper Lig'e doğrudan yükselmek için mücadele veren 3 takımdan birinin yanı sıra puan cetvelinde 4, 5 ve 6. sırada yer alacak 3 takım play-off'ta mücadele edecek. Son 2 hafta öncesinde, ellişer puana sahip 4. Giresunspor ile 5. Boluspor, 49 puanlı 6. Göztepe, 48 puana ulaşan 7. Ümraniyespor ve 47 puanlı 8. Altınordu'nun play-off için iddiası devam ediyor.

Kalan maçlar

Süper Lig şansını devam ettiren 8 takımın kalan maçları şöyle:

Evkur Yeni Malatyaspor (60): Boluspor, Sivasspor (D)

Sivasspor (58): Adana Demirspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor

Eskişehirspor (55): Büyükşehir Gaziantepspor, Altınordu (D)

Giresunspor (50): Denizlispor, Büyükşehir Gaziantepspor (D)

Boluspor (50): Evkur Yeni Malatyaspor (D), Manisaspor

Göztepe (49): Samsunspor, Denizlispor (D)

Ümraniyespor (48): Altınordu, Balıkesirspor (D)

Altınordu (47): Ümraniyespor (D), Eskişehirspor

Düşme hattı

Mersin İdmanyurdu'nun 32. haftadaki Göztepe mağlubiyetiyle ligden düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek iki ekip son 2 haftada belli olacak.

Play-off mücadelesi veren takımlardan sonra gelen ekiplerin son iki haftadaki maçları şöyle:

9. Balıkesirspor (39): Elazığspor (D), Ümraniyespor

10. Denizlispor (39): Giresunspor (D), Göztepe

11. Elazığspor (38): Balıkesirspor, Şanlıurfaspor (D)

12. Manisaspor (36): Şanlıurfaspor, Boluspor (D)

13. Samsunspor (35): Göztepe (D), Bandırmaspor

14. Adana Demirspor (34): Sivasspor, Mersin İdmanyurdu (D)

15. Şanlıurfaspor (33): Manisaspor (D), Elazığspor

16. Büyükşehir Gaziantepspor (33): Eskişehirspor (D), Giresunspor

17. Bandırmaspor (31): Mersin İdmanyurdu, Samsunspor (D)

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Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigHeyecan
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