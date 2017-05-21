TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un mutlu sona ulaştığı 1. Lig'de, Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için mücadele edecek.

TFF 1. Lig'de normal sezon dün oynanan 34. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ekibin belirleneceği play-off'ta oynayacak takımlar belirlendi.

Şampiyon Sivasspor ve ikinci Evkur Yeni Malatyaspor'un direkt Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonunda Eskişehirspor ve Giresunspor'un ardından play-off oynayacak ekipler Göztepe ve Boluspor oldu.

Sivasspor, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e tekrar dönerken, Evkur Yeni Malatyaspor gelecek sezon ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.

Lige veda edenler

Altınordu'nun averajla play-off dışında kaldığı ligin son haftasında düşme hattında da büyük heyecan yaşandı. Ligden düşecek son ekip averajla belirlendi.

Daha önce vedası kesinleşen Mersin İdmanyurdu'ndan sonra 35 puanlı Bandırmaspor ile 36 puan toplayan Şanlıurfaspor; Adana Demirspor ve Samsunspor'la aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ligden düştü.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Mersin İdmanyurdu, TFF 1. Lig'e ikinci kez veda etti. Bu sezon 1. Lig'e çıkan Bandırmaspor ligden dördüncü kez düştü. Şanlıurfaspor ise 3. defa 1. Lig'e veda etti.

Play-off heyecanı

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı finalde Eskişehirspor ile Giresunspor, Boluspor ile Göztepe eşleşti.

Deplasmanlı olarak iki maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelelerinde 25 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'daki Giresunspor-Eskişehirspor, saat 21.30'daki Göztepe-Boluspor maçlarının ardından rövanşlar 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Rakiplerine üstünlük kuranlar, 4 Haziran Pazar günü final karşılaşmasında Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

22. play-off

1. Lig'de 1978-1979'dan bu yana çeşitli yıllarda geçerli olan play-off sistemi, bu sezon 22. kez uygulanacak.

Bu sezona kadar 50 takımın yer aldığı play-off'larda Boluspor beşinci, Eskişehirspor üçüncü, Göztepe ikinci, Giresunspor ise ilk kez mücadele edecek.

Play-off'tan yükselenler

Şimdiye kadar play-off'larda Kasımpaşa 3 kez Süper Lig'e çıkarken, Antalyaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Konyaspor da ikişer kez gülen ekipler oldu.

Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

Eskişehirspor

Daha önce 2 kez play-off oynayan Eskişehirspor, 1994-1995'te Aydınspor'u, 2007-2008'de ise Boluspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı.

Bu sezon Göztepe'nin başında yer alan Yılmaz Vural, 1994-1995'teki play-off'ta Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkardı.

Eskişehir temsilcisi 1983-1984'te ise doğrudan Süper Lig'e yükselmişti.

Boluspor

Bu sezon mücadele edecek ekipler içinde 5 kezle, en fazla play-off deneyimi bulunan takım olan Boluspor, daha önce 1979-1980, 1994-1995, 2007-2008 ve 2008-2009'da bu heyecanı yaşadı.

1979-1980'de Düzcespor'u yenerek Süper Lig vizesi alan Boluspor, 2007-2008'de İstanbul'daki play-off finalinde Eskişehirspor'a yenilerek taraftarlarını üzmüştü.

Bolu temsilcisi, 1969-1970 ve 1985-1986'da ise direkt Süper Lig'e çıkmıştı.

Göztepe

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra amatör kümeye kadar düşen Göztepe, play-off'ta ikinci kez yer alacak.

Sarı-kırmızılı ekip daha önce bir kez mücadele ettiği play-off'ta 1998-1999'da Çaykur Rizespor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1977-1978, 1980-1981 ve 2000-2001'de ise doğrudan Süper Lig'e yükselmişti.

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 1995-1996'da Sarıyer'i, 2005-2006'da Antalyaspor'u doğrudan, Eskişehirspor'u ise 1994-1995'te play-off'tan Süper Lig'e çıkarmıştı.

Giresunspor

1970-1971 sezonunda direkt Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Giresunspor, play-off'ta ilk kez mücadele edecek.