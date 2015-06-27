Tevez yuvaya döndü

İSTANBUL
Arjantin ekibi Boca Juniors, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen eski golcüsü Carlos Tevez'i renklerine bağladı.
Boca Juniors Kulübü'nden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Tevez'in transferi konusunda Juventus ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Profesyonel futbol hayatına 2001'de Boca Juniors'ta başlayan Arjantinli oyuncu, Brezilya'da Corinthians, İngiltere'de West Ham United, Manchester United ve Manchester City forması giydikten sonra Juventus'a transfer olmuştu.
Geride kalan sezon Juventus ile İtalya'da lig ve kupa zaferleri yaşayan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Tevez, 48 maçta 29 gol attı.
AA
Son Güncelleme: 27.06.2015 11:39