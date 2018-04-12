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Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev

Fenerbahçe'de bir dönem çalışan İtalyan futbol adamı Terraneo, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da teknik danışmanlık görevine getirildi.

Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev

Fenerbahçe'de bir dönem çalışan İtalyan futbol adamı Terraneo, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da teknik danışmanlık görevine getirildi.

12 Nisan 2018 Perşembe 16:55
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Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev

Fenerbahçe'de bir dönem görev yapan İtalyan futbol adamı Giuliano Terraneo, kariyerini İngiltere'de sürdürecek. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'dan yapılan açıklamada, teknik danışman Nick Hammond'ın yerine Terraneo'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada, altı aylığına göreve getirilen 64 yaşındaki Terraneo'nun yeni teknik direktörün yanı sıra takımın yeniden yapılanmasında deneyimlerinden faydalanılacağı kaydedildi.

Bu sezon 33 haftada sadece 3 galibiyet alabilen West Bromwich Albion, 21 puanla son sırada yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGiuliano Terraneo
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