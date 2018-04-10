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Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne yenilerek liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'ın, Fatih Terim yönetimindeki ikinci yarı performansı, Igor Tudor idaresindeki ilk devrenin aynı döneminin gerisinde kaldı.

Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne yenilerek liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'ın, Fatih Terim yönetimindeki ikinci yarı performansı, Igor Tudor idaresindeki ilk devrenin aynı döneminin gerisinde kaldı.

10 Nisan 2018 Salı 12:46
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Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne yenilerek liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'ın, Fatih Terim yönetimindeki ikinci yarı performansı, Igor Tudor idaresindeki ilk devrenin aynı döneminin gerisinde kaldı.

Fatih Terim idaresinde ikinci yarının geride kalan 11 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 22 puan topladı.

Görevine 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından son verilen Igor Tudor'un sezonun ilk yarısındaki 11 haftalık performansı ise Terimli Galatasaray'ın 4 puan üzerinde gerçekleşti. Tudor yönetiminde ilk yarının 11 maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 26 puan elde etmişti.

Deplasmanda 25 puan bıraktı

Bu sezon dış sahada çıktığı 14 lig maçında sadece 5 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 25 puandan oldu.

İç sahada çıktığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın deplasman performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.

Öte yandan, Galatasaray'ın deplasman performansı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin dış saha performanslarının da gerisinde kaldı. Deplasmanlarda 25 puan bırakan Galatasaray'ı, dış sahada (5 galibiyet/5 beraberlik/4 yenilgi) 22 puan yitiren Beşiktaş takip ederken, Medipol Başakşehir (7 galibiyet/3 beraberlik/4 yenilgi) 18, Fenerbahçe ise (7 galibiyet/5 beraberlik/2 yenilgi) 16 puan kaybetti. 

Liderliği deplasmanlarda bıraktı

Galatasaray, bu sezon geride kalan 28 haftanın 20'sinde liderlik koltuğunda otururken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplar sarı-kırmızılı ekibin bir kez daha zirveyi kaptırmasına neden oldu.

Sezonun ilk 13 haftasını lider geçen sarı-kırmızılı takım, 14. haftada Beşiktaş'a rakip sahada 3-0 yenilerek ilk kez zirveyi kaybetti ve koltuğu Medipol Başakşehir'e devretti.

Ligin 15. haftasında tekrar zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 16. haftada bu kez Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybederek liderlik koltuğunu yeniden Medipol Başakşehir'e bıraktı.

21. haftada bir kez daha zirveye çıkan sarı-kırmızılı takım, 22. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak ikinci sıraya düştü ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Galatasaray, 23. haftada tekrar liderliğe yükselirken, 5 hafta koruduğu koltuğunu bu kez deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybederek yitirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGençlerbirliğiGalatasarayFatih TerimIgor Tudor
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