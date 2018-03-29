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Terimli Galatasaray'dan Trabzonspor'a büyük üstünlük

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 20 resmi maçta sadece 2 kez yenildi.

Terimli Galatasaray'dan Trabzonspor'a büyük üstünlük

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 20 resmi maçta sadece 2 kez yenildi.

29 Mart 2018 Perşembe 15:56
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Terimli Galatasaray'dan Trabzonspor'a büyük üstünlük

İSTANBUL 

Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'ınteknik direktör Fatih Terim yönetimindeki resmi maçlarda rakibine büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bordo-mavili ekip ile yaptığı 20 resmi müsabakanın sadece 2'sini kaybetti.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 11 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 35 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

Çalımbay'a karşı da üstün

Fatih Terim ile Trabzonspor çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, daha önce 7 resmi karşılaşmada teknik direktör olarak rakip oldu.

Terim'in Galatasaray, Rıza Çalımbay'ın da Sivasspor ve Denizlispor'un yedek kulübesinde bulunduğu bu maçlarda sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu maçlarda 16 kez topu filelerle buluştururken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 7 kez skoru değiştirdi.

Son 3 maçı kaybetti

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimTrabzonsporönce VatanDerbi
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