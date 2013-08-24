Terim'in yardımcısı belli oldu

MANİSA



Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, teknik direktörleri Hamzaoğlu'nun, kulüp yönetim kurulunun da izniyle kulüpteki görevinin yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığı görevini yürütmeyi kabul ettiğini belirtti.



Bu görevin teknik direktörlerince üstlenilmesinden gurur duyduklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Yıldırım Demirören ve Fatih Terim, kulüp başkanımız Hüseyin Eryüksel’i arayıp, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nu bu göreve uygun gördüklerini belirttiler. Başkanımız Hüseyin Eryüksel de bu konuyu yönetim kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz, bunun milli bir görev olduğu için hiç düşünmeden kabul etti. Bu durum hem bizim hem de Hamza hocamız için gurur verici. Türk futboluna hayırlı olsun."





AA