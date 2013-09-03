Terim'in sözleşmesi iki yıl uzatıldı

İSTANBUL - Sarı-kırmızılı kulübün yayın organı GS TV'den yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda, Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2015-2016 sezonu sonuna kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.



Galatasaray'ın resmi twitter hesabında da "Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı" ifadelerine yer verildi.



Galatasaray'da üçüncü dönemini geçiren ve geride kalan iki sezonda takımını Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim, aynı zamanda 2014 yılının mayıs ayına kadar A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıracak.



