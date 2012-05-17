Terim'in ''prensleri''

İSTANBUL - Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından çıkan futbolculardan Semih Kaya ve Emre Çolak, teknik direktör Fatih Terim'in kendilerine verdiği forma şansını en iyi şekilde kullanırken, bu iki oyuncunun ortaya koydukları performans, camianın da yüzünü güldürdü.



Son dönemde altyapıdan istenilen seviyede futbolcuların çıkarılamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşanılırken, Semih Kaya ile Emre Çolak'ın gelişi, gözlerin tekrar altyapıdaki oyunculara çevrilmesini sağladı.

Takımın önemli isimleri oldu

Galatasaray'ın 21 yaşında as kadrosuna girmeyi başaran genç oyunculardan Semih Kaya 31, Emre Çolak ise 30 maç oynayarak takımın önemli isimleri konumuna geldi.

Emre Çolak, sahaya çıktığı 30 lig ve 1 Türkiye Kupası maçının tamamında ilk 11'de yer alırken, Emre Çolak ise forma giydiği 29 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasının 24'ünde ilk 11'de kendisine yer buldu.