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Terim'in gözdesi Selçuk İnan

Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi Selçuk İnan oldu

Terim'in gözdesi Selçuk İnan

Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi Selçuk İnan oldu

15 Mayıs 2012 Salı 13:12
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Terim'in gözdesi Selçuk İnan
İSTANBUL - Trabzonspor'da başarılı bir performansla tamamladığı geçen sezonun ardından adı bir çok Avrupa kulübüyle anılmasına karşın, Galatasaray'ı tercih ederek sezon başında sarı-kırmızılı ekibe dahil olan Selçuk İnan, takımının elde ettiği şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

Galatasaray'ın ligde bu sezon sahaya çıktığı 40 maçın 39'unda forma giyen ve bu maçların tamamına ilk 11'de başlayan Selçuk İnan, toplam 3 bin 483 dakika süre alarak takımının en fazla sahada kalan ismi oldu.
Teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon en fazla tercih ettiği 3 oyuncu, Selçuk İnan'la birlikte Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Çek savunma oyuncusu Tomas Ujfalusi oldu.

Galatasaray'ın skor yükünü 3 futbolcu çekti
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Selçuk İnan 13, Elmander ve Melo ise 12'şer golle en skorer isimler oldu.
Sezon boyunca rakip filelere 78 gol gönderen ''Cim Bom''un 2 golü, Ankaragücü'nden Rajnoch ile Beşiktaşlı Almeida'dan kendi kalesine geldi.

4 oyuncunun sözleşmesi bitiyor
Sarı-kırmızılı takımda, Aykut Erçetin, Necati Ateş, Sabri Sarıoğlu ve Servet Çetin'in sözleşmeleri bu ayın sonu itibariyle sona erecek.
Kiralık oynayan Melo'nun durumu merak konusu.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:13
Anahtar Kelimeler:
Selçuk İnan
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