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Terim yedek kulübesinde oturacak

Galatasaray’ın itirazını değerlendiren Tahkim Kurulu, sözlü savunmasını aldığı İmparator’un kalan 2 maçlık cezasını 105. maddeyi göz önüne alarak 1 yıl süreyle erteledi. Böylece en önemli sorun ortadan kalktı.

Terim yedek kulübesinde oturacak

Galatasaray’ın itirazını değerlendiren Tahkim Kurulu, sözlü savunmasını aldığı İmparator’un kalan 2 maçlık cezasını 105. maddeyi göz önüne alarak 1 yıl süreyle erteledi. Böylece en önemli sorun ortadan kalktı.

11 Mayıs 2012 Cuma 09:49
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Terim yedek kulübesinde oturacak
TAHKİM Kurulu’ndan Galatasaray’a  Fatih Terim müjdesi.... Trabzonspor maçından sonra hakeme yönelik sözlü eylemleri nedeniyle aldığı 3 maçlık cezanın ilkini Beşiktaş derbisinde çeken İmparator’un kalan 2 maçlık cezası, 1 yıl süreyle ertelendi. Yarınki F.Bahçe derbisinde yedek kulübesinde olacağı için Terim için yer sorunu da böylece ortadan kalkmış oldu.
Karar oybirliği ile alındı
G.Saray’ın “Terim’e verilen ceza 1 yıl ertelensin” talebini dünkü toplantısında görüşen Tahkim Kurulu, İmparator’un sözlü savunmasına başvurdu. Kurul üyeleri oybirliği ile cezayı erteleme kararı aldı. Duruşmaya G.Saray’ı temsilen Av. Mahinur Dengiz ve Fatih Terim katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere sonunda, FDT’nin 105. maddesi dikkate alınarak, henüz infaz edilmemiş olan 2 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası 1 yıl süreyle oybirliği ile ertelendi.
Olmam gereken yerde olacağım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF’nin İstinye’deki merkez binasından ayrılırken, “İtirazımız doğrultusunda Tahkim Kurulu bence isabetli bir karar verdi. Olmam gereken yerde olacağım için bir problem yok. Güvenlik sorunu olacağını sanmıyorum. Ümit ediyorum. Centilmence, herkesin çok merakla beklediği güzel bir maç olur” dedi.

Son Güncelleme: 11.05.2012 01:50
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