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Terim ve Kocaman'ın derbi karnesi

Terim, Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla, kariyerinde 31.derbiye çıkarken, Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 13. derbisine çıkıyor

Terim ve Kocaman'ın derbi karnesi

Terim, Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla, kariyerinde 31.derbiye çıkarken, Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 13. derbisine çıkıyor

11 Mayıs 2012 Cuma 14:08
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Terim ve Kocaman'ın derbi karnesi
İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonun belirleneceği Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla birlikte, Türkiye kariyerinde 31. lig derbisine çıkacak.

Galatasaray, Terim döneminde ligde rakipleriyle oynadığı 30 derbi maçın 9'unu kazandı, 11'inde berabere kaldı, 10'unu ise yitirdi.
Sarı-kırmızılı futbol takımı, Terim yönetiminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde toplam 41 gol atarken, 46 gol yedi.
Terim yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe ile ligde yaptığı 15 derbiden sadece 4'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 7 kez de yenildi.
Terim yönetimindeki Galatasaray, bu sezon derbilerde sadece 1 kez mağlup olmadı.

''Cim Bom''un derbi karnesi
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 10 sezonda yaptığı derbilerde ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı
Sarı-kırmızılı futbol takımı, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yaptığı son 10 sezondaki 43 lig maçından 13'ünü kazanırken, 21 kez yenildi, 9 kez de eşitliği bozamadı
Bu süre içindeki derbilerde 46 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 61 gol gördü
Sarı-kırmızılılar, son 10 sezonda Fenerbahçe ile yaptığı 21 lig maçından sadece 4'ünü kazandı, 13'ünü yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı
''Cim Bom'', Beşiktaş ile yaptığı son 22 lig maçından ise 9'unu kazandı, 8'ini yitirdi, 5'inde eşitliği bozamadı

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 13. derbisine çıkıyor
Sarı-lacivertlilerde ikinci sezonunu geçiren Aykut Kocaman, takımının başında sahaya çıktığı 12 derbide 2 kez kaybetti Kadıköy'de Kocaman yönetiminde lig maçı kaybetmeyen Fenerbahçe, Galatasaray'ı ise kendi evinde yenemedi.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 06:09
Anahtar Kelimeler:
Terim Ve Kocaman
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