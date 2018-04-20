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Terim'e para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e 13 bin lira para cezası verdi.

Terim'e para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e 13 bin lira para cezası verdi.

20 Nisan 2018 Cuma 12:34
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Terim'e para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 13 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı maçta müsabaka gözlemcisine yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Terim'e 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nin ayrıca Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'a da aynı nedenden dolayı 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFFPFDKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimFatih TerimTeleset Mobilya Akhisarspor
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