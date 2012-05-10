Terim derbide kulübede

Bugünkü toplantısında Galatasaray'ın Fatih Terim'in cezasına yönelik itirazını değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun sarı-kırmızılı camiayı sevindiren kararı şöyle:



''Galatasaray AŞ'nin teknik sorumlu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 04.05.2012 tarihli ve E.2011-2012/1129, K.2011 2012/1335 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/127 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Galatasaray AŞ 'yi temsilen Av. Mahinur Dengiz ve Teknik sorumlu Fatih Terim katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde, UEFA ve FIFA talimatlarındaki ilgili hükümler ve FDT'nın 105.maddesi dikkate alınarak Galatasaray AŞ'nin başvurusunun kısmen kabulü ile PFDK'nca teknik sorumlu Fatih Terim'e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 43/1-c maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 maçının infaz edildiği görülmüş olup henüz infaz edilmemiş olan 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 yıl süreyle oybirliğiyle ertelenmesine karar verildi.''