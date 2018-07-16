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Teniste zirve değişmedi

Wimbledon'ın ardından erkeklerde İspanyol Nadal, kadınlarda ise Rumen Halep dünya sıralamasının zirvesinde kalmayı sürdürdü. Tek kadınlarda final oynayan ABD'li Williams ise 153 sıra birden yükselerek 28. sıraya çıktı.

Teniste zirve değişmedi

Wimbledon'ın ardından erkeklerde İspanyol Nadal, kadınlarda ise Rumen Halep dünya sıralamasının zirvesinde kalmayı sürdürdü. Tek kadınlarda final oynayan ABD'li Williams ise 153 sıra birden yükselerek 28. sıraya çıktı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:49
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Teniste zirve değişmedi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ardından açıklanan dünya sıralamalarında, erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda da Rumen Simona Halep zirvedeki yerlerini korudu.

Wimbledon'a yarı finalde veda eden İspanyol raket Nadal, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, 9 bin 310 puanla ilk sırada yer aldı. 

İsviçreli Roger Federer, 7 bin 80 puanla ikinci, Alman Alexander Zverev de 5 bin 665 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Turnuvada dördüncü kez şampiyon olan Sırp sporcu Novak Djokovic, 11 sıra yükselerek 3 bin 355 puanla 10. sıraya yerleşti.

Kadınlarda lider Halep

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, Rumen sporcu Simona Halep 7 bin 571 puanla liderliğini sürdürdü.

Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin iki, ABD'li Sloane Stephens'ın üçüncü durumda bulunduğu sıralamada en büyük sıçramayı finalde Alman Angelique Kerber'e 2-0 yenilen ABD'li Serena Williams yaptı.

36 yaşındaki Williams, 153 sıra birden yükselerek 28'inciliğe çıktı.

Wimbledon şampiyonu Kerber ise 5 bin 305 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rafael NadalSimona Halep
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