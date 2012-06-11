Tenisin ''7. Harikası'' Nadal

Fransa Açık Tenis Turnuvasında (Roland Garros), tek erkeklerde finalde Sırp Novak Djokoviç'i 3-1 yenen İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu.

Nadal, karşılaşmayı 6-4, 6-3, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 kazandı.

-7. zafer-

Rafael Nadal, bu turnuvada 7. kez şampiyon oldu. Nadal, böylece 7 kezle Fransa Açık'ta en çok şampiyon olan tenisçi oldu. Nadal, bu rekoru İsveçli Bjorn Borg ile paylaşıyordu

ve geçen sezonki ampiyonluğuyla Borg'un rekorunu egale etmişti.

Nadal, Roland Garros'ta 52. maçını kazandı. İspanyol tenisçi bu turnuvada sadece bir maç kaybetti ve 2009'da dizinden sakat olduğu dönemde İsveçli Robin Soderling'e yenildi.