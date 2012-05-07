Tekvandoda ''altın'' yağdı

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan milli sporcular 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde, erkekler 68 kiloda mücadele eden Servet Tazegül, ikinci turda Avusturyalı rakibi Mansur Tapuev'i teknik üstünlükle şampiyona dışında bıraktı. Tribünlerdeki Türk ve yabancı sporseverlerin maçlarını merakla beklediği 24 yaşındaki milli sporcu, çeyrek finalde Ukraynalı Hryhorii Husarov ile karşılaştı.

2008 ve 2010 yıllarında Avrupa Şampiyonu olan Tazegül, karşılaşmada 5-2 öndeyken Ukraynalı tekvandocu diskalifiye edildi ve Servet yarı finale çıktı. Milli sporcu yarı finalde de Yunan Mechteridis Papadopoulos'u 14-7 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

Geçen yılki dünya şampiyonasında altın madalyaya uzanan Servet, Hırvat Filip Grgic'in sakatlığı nedeniyle çekilmesinden dolayı final maçı oynamadı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Servet Tazegül, İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yaz düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

Erkekler 74 kiloda tatamiye çıkan Rıdvan Baygut, ikinci turda Kolas Vitali ile çeyrek final mücadelesi verdi. Müsabaka boyunca öne geçme fırsatı yakalayamayan 27 yaşındaki sporcu, 5-5 berabere biten karşılaşmayı altın vuruşla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

2008 ve 2010 yıllarında Avrupa şampiyonu olan Rıdvan, çeyrek finalde Azeri İlkin Shahbazov'u 7-6 yenerek bronz madalyayı garantiledi. Polonyalı Bartosz Kolecki'yi rahat bir oyun sonrasında 9-1 yenerek finale çıkan milli tekvandocu Rus Aliaskhab Sirazhov'un rakibi oldu.

Finalde 3. raunda kadar müsabakayı önde götüren Rıdvan, son saniyelerde verdiği puanla rakibine 6-5 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Kadınlarda 2 altın madalya

Kadınlar 74 kiloda madalya mücadelesi veren Hatice Kübra Yangın, ikinci turda Polonyalı Agata Jackiewicz karşısında rahat kazandı. Teknik üstünlükle tur atlayan 23 yaşındaki tekvandocu, çeyrek finalde İsviçreli Manuela Bezzola'yı 18-8 yendi.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan yarı finalde, Fransız Maeiva Coutant'ı 4-3 mağlup etmeyi başaran milli sporcu, finale yükselen taraf oldu.

Finalde Hırvat Ana Zaninovic ile karşılaşan Hatice Kübra, normal süresi 6-6 berabere biten karşılaşmayı altın vuruşla kazandı ve kürsünün zirvesine çıkmayı başardı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek bir başka sporcu olan Nur Tatar, 67 kilodaki ilk maçında Sırp rakibi Dajana Perisic'i 12-2'lik skorla zorlanmadan geçti. İkinci turda Alman Helena Fromm karşısında tur arayan 20 yaşındaki sporcu, 4-4 berabere tamamlanan müsabakayı altın vuruşla kazanmasını bildi.

Milli tekvandocunun çeyrek finalde İspanyol Lua Pieiro Devesa ile yaptığı müsabaka 6-6 berabere bitti. Bir kez daha altın vuruşla karşılaşma kazanan Nur, yarı finalde de İsveçli Elin Johansson'u 8-4 yenerek şampiyona dışında bıraktı.

Finalde Fransız Haby Niare karşısında çok iyi bir performans sergileyen milli tekvandocu, müsabakayı 11-5 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.