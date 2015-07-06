Tekvandocular Avrupa ikincisi oldu

ANKARA - 6. Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, bayanlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Erkeklerde ikinci sırayı elde eden Milli Takım, genel sıralamada Avrupa ikinciliği ile yetindi.



Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Fransa'nın Schiltigheim kentinde düzenlenen 6.Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 30 ülkeden 350 sporcu mücadele etti.



Organizasyonun son gününde tatamiye çıkan milli sporculardan Huri Korkut altın, Emre Kutalmış Ateşli ise gümüş madalya kazandı.



Şampiyonada Türkiye, 4'ü altın, 3'ü gümüş ve birisi bronz olmak üzere 8 madalya elde etti. Yıldız Milli Takım böylece bayanlarda birinci, erkekler ve genel klasmanda ise Rusya'nın ardından ikinci oldu.



Açıklamada, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in şu ifadelerine de yer verildi:



"Geleceğin şampiyon adaylarının yarıştığı şampiyonada, sporcularımız mücadeleleriyle gelecek adına ümit verdiler. Tekvando branşında her zaman söz sahibi bir ülke olduğumuzu gösterdik. Geleceğimiz emin ellerde. Bu başarıda emeği geçen teknik kadromuzu, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini kutluyorum."





