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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine'in karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç, yarın oynanacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine'in karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç, yarın oynanacak

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:49
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

İSTANBUL

Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine'in karşı karşıya geleceği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ilk maç, yarın yapılacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayarak doğrudan play-off yarı final turuna kalan Galatasaray, bu turda Kardemir Karabük'ü iki maçta da yenerek finale yükseldi.

Beşiktaş RMK Marine ise yarı finalde Avukat Destekli İstanbul Engelli Yıldızlar ile oynadığı iki maçı da kazanarak finale çıktı.

Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşma da siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

İki galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinde ikinci maç, 27 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş RMK Marine'in ev sahipliğinde yapılacak.

Galatasaray ligde daha önce 9 kez şampiyonluk yaşarken, Beşiktaş RMK Marine ise 4 kez kupayı müzesine götürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper LigiGalatasaray
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