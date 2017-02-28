Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87563
ALTIN
145.258
DOLAR
3.6090
STERLIN
4.4825
EURO
3.8208
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
"Her türlü darbeye hayır"
"Her türlü darbeye hayır"
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
Romanlar için istihdam projesi
Romanlar için istihdam projesi

'Tek rakibimiz Medipol Başakşehir'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, "Medipol Başakşehir yok gibi davranılıyor ama aramızda 4 puan var. Her rakibe olduğu gibi Medipol Başakşehir'e de saygı duyuyoruz." dedi.

'Tek rakibimiz Medipol Başakşehir'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, "Medipol Başakşehir yok gibi davranılıyor ama aramızda 4 puan var. Her rakibe olduğu gibi Medipol Başakşehir'e de saygı duyuyoruz." dedi.

28 Şubat 2017 Salı 13:33
4 Okunma
'Tek rakibimiz Medipol Başakşehir'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı Talisca'nın attığı tek golle mağlup eden Beşiktaş'ın yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, şampiyonluktaki tek rakiplerinin Medipol Başakşehir olduğunu söyledi. 

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin önemli bir avantaj sağlamasına rağmen şampiyon olmadıklarını belirterek, "Derbi galibiyeti bizi sadece şampiyonluk hedefimize yaklaştırdı. Matematiksel olarak büyük bir avantaj yakaladık ama şampiyon olmadık. Medipol Başakşehir yok gibi davranılıyor ama aramızda 4 puan var. Bana göre şampiyonluktaki tek rakibimiz Medipol Başakşehir. Ligdeki yeri belli. Daha önce liderdi, haftalarca liderliğini devam ettirmiş bir takım. Oynadıkları oyun ortada, başlarında işini çok iyi bilen, saygın bir hocaları var. Her rakibe olduğu gibi Medipol Başakşehir'e de saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Derbi maçta herkesin işini çok iyi yaptığını ifade eden Albayrak, "En büyük hedefimiz derbiden galibiyetle dönmekti. Bunu başardık. Takımımız, taraftarımız, yönetimimiz, herkes ciddiyetle işini yaptı. Maçtan önce 'Beşiktaş şampiyon' algısı oluşturulmaya çalışıldı ama ayaklarımız yere basarak oynadık. Herkes çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Avrupa kupasını buraya getirmek"

Yönetim olarak göreve geldiklerinde başarılı saha sonuçları alacaklarına inandıklarını anlatan Beşiktaşlı yönetici, "Biz bu günlere inanıyorduk. Bunlar bir geceden sabaha olmadı. Göreve geldiğimizde hedeflerimiz vardı ama o gün kimse inanmıyordu. Her gün yaptıklarımızın üstüne koyarak çalışıyoruz. Beşiktaş olarak en büyük hedefimiz Türkiye'de her sene şampiyonluk ve Avrupa kupasını buraya getirmek. Hedeflerimizden uzaklaşmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde çalıştıkça karşılığını alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirMetin AlbayrakBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Olimpiyatlar için önemli bir adım attık"
"Olimpiyatlar için önemli bir adım attık"
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Basketbol hayatını değiştirdi
Basketbol hayatını değiştirdi
Bursaspor kafilesine saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Bursaspor kafilesine saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Lider VakıfBank, Uralochka-NTMK ile karşılaşacak
Lider VakıfBank, Uralochka-NTMK ile karşılaşacak
Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı
Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ