Tek kişilik milli takım

ERZURUM - Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da yapılacak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kayakla atlama branşında Türkiye'nin tek temsilcisi olan Muhammed Ali Bedir, madalya almayı hedefliyor.

Milli sporcu Muhammed Ali Bedir, 2009'da başladığı kayakla atlama branşında kendi yaş gruplarında bu güne kadar sayısız madalya kazandı.

Başarı çıtasını her geçen gün biraz daha yükseğe taşıyan 16 yaşındaki genç sporcu, Erzurum'da 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek EYOF'ta bu başarısını sürdürmek istiyor.

Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde 12 Ocak 2012'de Süper-G Pisti'nde antrenman yaparken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu adına babası Ahmet Metin Nemutlu'nun kurduğu kulübün sporcusu olan Muhammed Ali, Türkiye'yi kayakla atlama branşında temsil edecek tek sporcu olma özelliğini taşıyor.

"Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz"

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında takıma dahil ettikleri Muhammed Ali Bedir'in o tarihten itibaren önemli başarılar elde ettiğini söyledi

Türkiye'nin bu branşta yarışacak tek sporcu olan Muhammed Ali'den şartların güzel olması, seyirci ve ev sahipliği avantajıyla güzel bir sonuç beklediklerini dile getiren Kıyıcı, şöyle konuştu:

"Biz Muhammed Ali'yi 'şunu olacaksın, bunu olacaksın' deyip baskı altına koymak istemiyoruz. Ben de bu baskıları sporculuk zamanımda fazlaca hissettim, negatif yönde etkiliyor. O ne yapacağını biliyor. Antrenörü ve yardımcı antrenörü tecrübeli. Ona ne yapacağını söylüyoruz. Onunda zamanı geldiğinde en iyisini yapacağından eminiz. Muhammed Ali tek, herkese de nasip olmaz böyle bir şey. 2011 Universiade'de Faik Yüksel'e nasip olmuştu. Şimdi de EYOF'ta Muhammed Ali'ye nasip olacak. Bunlar tarihi anlar ve o da bunun farkında. Her sporcuya ömründe bir kere nasip olan EYOF'ta kendi ilinde tek sporcusu olarak ülkeyi temsil edecek. O bunun farkında. Bir baskı var ama yaşı küçük olsa da bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz."

"Kolay bir rakip değilim"

Milli sporcu Muhammed Ali Bedir de EYOF'ta yarışacak olmanın üzerinde baskı oluşturduğunu ancak gurur da yaşadığını söyledi.

EYOF'a acele etmeden ama programlı şekilde hazırlandığına işaret eden Muhammed Ali, "Bu gurur her geçen gün daha da artıyor tabi ki. EYOF'ta teksiniz ve ülkenizi tek başınıza temsil edeceksiniz. Şimdi yavaş yavaş çalışıyoruz, hiç acele etmeden. Fatih Kıyıcı hocam ve antrenörlerim sürekli üzerimdeki stresi alıyor. Şimdi yavaş yavaş potansiyelimi göstermeye başlıyorum. EYOF'ta da derece bekliyorum. Potansiyelim yüksek." şeklinde konuştu.

Bu organizasyonda madalya almayı çok istediğini belirten genç sporcu, şunları kaydetti:

"EYOF'ta kendimi kimse ile kıyaslamıyorum. Ben Türk sporcusuyum ve kendi evimdeyim. Kolay bir rakip değilim ve kolay bir yarış da olmayacak bu. Elimden gelen ne ise onu göstereceğim. Burada halkımızı mutlu etmek istiyorum. İnsanların benim üzerimde emekleri ve destekleri çok. Ben Aslı Nemutlu'nun kulübündeyim. O nedenle bana verdikleri destek dolayısıyla Aslı Nemutlu'nun babası Metin Nemutlu'ya teşekkür etmek istiyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her zaman arkamdaydılar. Potansiyelimi biliyorlar ve bana inanıyorlardı."