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Tek başına takıma bedel

Burak Yılmaz tek başına takıma bedel

Tek başına takıma bedel

Burak Yılmaz tek başına takıma bedel

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:35
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Tek başına takıma bedel
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Süper Lig'in ilk yarısında 14 gol kaydeden Burak Yılmaz, Trabzonspor'un geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı.

Süper Lig'in ilk yarısını 14 golle tamamlayarak Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile krallık yarışında zirvede yer alan Burak Yılmaz, tek başına Trabzonspor'un geçen sezonun ilk devresinde attığı kadar gol kaydetti.

Ligde ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor ile yapılan maçta rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 14'e yükselten 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımın geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı.

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, ilk yarıda 14 karşılaşmada forma giyip takımının en golcü oyuncusu olurken, maç başına 1 gol attı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, 14 karşılaşmada bin 176 dakika görev yaparken, 84 dakikaya 1 gol sığdırdı. 

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 29 puanın 18'ine attığı gollerle katkıda bulundu.

Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gollerin yüzde 42'sini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazTrabzonspor
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