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"Tek amacımız kupayı kaldırmak"

Akhisarspor Teknik Direktörü Susic, TFF Süper Kupa maçında şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini söyledi.

"Tek amacımız kupayı kaldırmak"

Akhisarspor Teknik Direktörü Susic, TFF Süper Kupa maçında şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini söyledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:09
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"Tek amacımız kupayı kaldırmak"

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray ile Akhisarspor arasında yarın Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonunun çıkardığı maç kitabındaki yazısında, şunları kaydetti:

"Akhisarspor camiası olarak TFF Süper Kupa finalinde olmamız bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu finalde camiamızı en iyi şekilde saha dışı ve saha içinde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Futbolseverlere dostluk ve saygı çerçevesinde çok güzel bir final izletmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Akhisarspor camiası bu final için hazırlandık. Bu özel gecenin sonunda tek amacımız kupayı kaldırıp, Türkiye'nin güzide ilçesi Akhisarımıza bu değerli kupayı getirerek sevincimizi taraftarımızla paylaşmaktır."

Deneyimli çalıştırıcı, yazısında Galatasaray'a da başarılar diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporSafet SusicGalatasaray
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