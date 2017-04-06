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Tedavisine Brezilya'da devam edecek

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fenerbahçeli futbolcu Fernandao, tedavisine Brezilya'da devam edecek.

Tedavisine Brezilya'da devam edecek

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fenerbahçeli futbolcu Fernandao, tedavisine Brezilya'da devam edecek.

06 Nisan 2017 Perşembe 15:43
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Tedavisine Brezilya'da devam edecek

İSTANBUL 

Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu,Fernandao'nun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kolunun üst tarafında 5 parça kırık oluşmuş ve ertesi gün ameliyat olmuştu. Omzunda bir breysi var. Dirsek hareket açıklığını bir miktar sağlamaya çalışıyoruz. Burada beklememiz gereken kemiğin kaynaması. 2 ay bekleyip daha sonra asıl ciddi rehabilitasyon sürecine başlayacağız. Bu süreçte dinlenecek. O yüzden tedavisini Brezilya'da sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Fernandao'nun 6-8 hafta sonra kontrole geleceğini aktaran Kunduracıoğlu, gidişata göre tedaviyi düzenleyeceklerini kaydederek, "Dönüşü için 3 ay demiştik. Son 1 aylık dönem kuvvetlendirme, hareket açıklığını sağlama, rehabilitasyon sürecinin hızlanması olacak. Kişiye özgü tedavilere devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TedaviBrezilyaSpor Toto Süper LigAtiker KonyasporFenerbahçeFernandao
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