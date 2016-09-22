TED Ankara Kolejliler'de transfer

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TED Ankara Kolejliler, yeni sezon için ilk yabancı oyuncusunu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1989 doğumlu ABD'li Dominique Morrison ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Geçen sezonu Belçika'nın Betfirst Liege Basket takımında geçiren Morrison, 32 maçta sahaya çıktı ve 16.2 sayı ortalaması yakaladı.

Morrison, daha önce İsveç'in Norrkoping, Lüksemburg'un Heffingen, Yunanistan'ın Ilysiakos ve NBA Gelişim Ligi takımlarından Iowa Energy takımlarında forma giydi.