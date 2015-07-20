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TEB BNP Paribas İstanbul Cup tanıtımı yapıldı

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı dünyaca ünlü ABD'li raket Williams'ın katılımıyla yapıldı

TEB BNP Paribas İstanbul Cup tanıtımı yapıldı

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı dünyaca ünlü ABD'li raket Williams'ın katılımıyla yapıldı

20 Temmuz 2015 Pazartesi 16:16
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TEB BNP Paribas İstanbul Cup tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı dünyaca ünlü ABD'li raket Venus Williams'ın katılımıyla yapıldı.

Garanti Koza Arena'da 6 gün sürecek ve dünya çapında 32 kadın tenisçinin raket sallayacağı turnuvaya, TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın ilk şampiyonu ABD'li Venus Williams da katılacak. Turnuvada, Williams'ın yanı Jankovic, Cibulkova, Penetta gibi ünlü raketler de yer alacak.

Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen turnuvanın basın toplantısına, Türkiye Tenis Federasyonu (TFF) Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Garanti Koza Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Erginer, ABD'li raket Venus Williams ile Türk tenisçi İpek Soylu katıldı.

TTF Başkanı Durmuş, ilki 2005 yılında yapılan organizasyonun, WTA turunda yer alan seçkin turnuvalardan biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin 10 yıl önce başlayan girişimlerle aldığı birçok turnuvayı başarıyla düzenlediğini anlatan Durmuş, "Türkiye tenis ülkesi olmayı başardı. Tüm bu üst düzey etkinliklerin yanı sıra her yıl düzenlediğimiz büyük küçük 100'e aşkın turnuvayla Türkiye'nin tenise ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu göstererek takdir topladık. Bu bağlamda TEB BNP Paribas İstanbul Cup, ülkemizde tenisin gelişimine katkı sağlaması adına övgüyü hak eden bir organizasyon" diye konuştu.

ABD'li raket Williams: "Korta çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Kariyerinde 7'si grand slam olmak üzere toplam 46 şampiyonluğu bulunan Venus Williams ise 10 yıl sonra yeniden İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Anılarımı yeniden canlandırıp, köprü üzerinde gösteri maçı yapacağız. Turnuvada korta çıkıp performansımı sergilemeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Williams, yeniden şampiyonluk için kendine bir baskı oluşturmayı istemediğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Her galibiyet motive ediyor ama her bir kaybettiğim maç beni bir sonrası için daha da kamçılıyor. Bir numara olmak, oraya yükselmek zor ama orada kalmak daha da zor. Çünkü her zaman tutarlı bir performans sergilemeniz ve zihinsel olarak çok güçlü olmak gerekiyor. Profesyonel tenis oynayan gençlere, çok çalışmaları yönünde tavsiyem var. Tabi şanslarının yaver gitmesi de gerekiyor. Türkiye'de Çağla Büyükakçay, İpek Soylu gibi çok önemli genç oyuncular yetişiyor. Belki tenis Türkiye'de bir numaralı spor değil ama daha da popüler bir spor olacak."

İpek Soylu'nun grand slam kazanmanın kendisine neler hissettirdiğini sorduğu Williams, grand slam şampiyonluklarının uzun yıllar sonunda elde edilmiş bir başarı olduğunu kaydederek, "Bazen bir numaraya yükselmiş olmanın yerine koyabileceğim lezzette bir duygu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Toplantı, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 14:37
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