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TBF'den sponsorluk anlaşması

Türkiye Basketbol Federasyonu, şampuan markası Head&Shoulders ile A Milli Erkek Takımı için olan sponsorluk sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

TBF'den sponsorluk anlaşması

Türkiye Basketbol Federasyonu, şampuan markası Head&Shoulders ile A Milli Erkek Takımı için olan sponsorluk sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:18
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TBF'den sponsorluk anlaşması

İSTANBUL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), şampuan markası Head&Shoulders ile A Milli Erkek Takımı için olan sponsorluk sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Sponsorluk anlaşması için Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı.

Türkoğlu, devletin sporun yaygınlaşması için büyük bir maddi destek verdiğini belirterek, "Bu kaynağın tamamen devlet tarafından karşılanmasını beklemek gerçekçi olmaz. Türkiye'nin en başarılı federasyonu olarak yönetimimizle özel sektör temsilcilerimizle omuz omuza bir mücadele veriyoruz. Sponsorlarımız yalnızca finansal destekçimiz değil, aynı zamanda toplumla buluşma vesilemiz oluyor. Düzenledikleri etkinlikler aracılığı ile basketbolumuzu sokaklarda daha çok kişiyle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Head&Shoulders ile 2014 yılında sponsorluk anlaşmasının başladığını hatırlatan Türkoğlu, "Geçtiğimiz iki yıl içerinde A Milli Erkek Takımımızın öz güven sponsoru olarak yanımızda yer almaları da en başarılı sponsorluk çalışmalarına örnek niteliğindedir. Sponsorluğumuzu 1 yıl daha uzattık. Basketbolun enerji dolu, güçlü ve pozitif mesajlarını P&G gibi bir dünya deviyle bir arada yaşatmak, bizler için bir mutluluktur." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Erkek Takımı'nun 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 29 Kasım'da İspanya ile Ankara'da oynayacakları kritik maça da değinen Türkoğlu, "Bir teşekkürü de Ankaralılara göndermek istiyorum. Her zaman milli takımlarımızdan desteğini esirgemeyen halkımız, maçın en belirleyici faktörlerinden biri olmuştur. 29 Kasım için de şimdiden biletler tükenme aşamasına gelmiştir. Basketbolun bu derece sevilen ve desteklenen bir spor olması sorumluklarımızı artırmaktadır." diye konuştu.

Türkoğlu, imza töreninden sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı. TBF Başkanı burada yaptığı açıklamada, "Basketbolumuzun daha iyi noktalara gelmesi açısından çok değerli bir firmayla anlaşma yaptık. 'Kazanmak kafada başlar' sloganı da bize uydu. Sporda kazanmak da var kaybetmek de var ama önemli olan kafada kazanmaktır. P&G basketbolun tanınması anlamında ve sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'nin her yerinde basketbolu destekliyor. İnşallah hep beraber güzel işler yaparız ve herkes bir şekilde basketbolla tanışmış, basketbolu tanımış olur." değerlendirmesinde bulundu.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da dünyanın 1 numaralı şampuan markası olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurum olarak futbol, voleybol gibi branşlara da önemli bir destek veriyoruz. Harcamalarımızın yüzde 10'unu P&G olarak spora yönlendirdik. Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkenin, spora yönelmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Umarım bizim gibi başka kurumlar da spora olan desteklerine devam ederler." 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuSponsorlukAnlaşma
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