TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

İSTANBUL

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajında, "Kurtuluş Savaşı zaferimizin mimarı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm yaşamını Türk milletinin bağımsızlığına ve çağdaş medeniyetler arasında yerini sağlamlaştırmasına adadığını hatırlatan Türkoğlu, "Atatürk, hem askeri hem siyasi hem de insani vasıflarıyla sadece bize değil, tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıydı. Ona duyduğumuz sevgi ve minneti, cumhuriyetimizi tam bağımsızlık ve demokrasi ilkelerinden asla ödün vermeden yaşatarak göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.