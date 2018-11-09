Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92539
ALTIN
215.841
DOLAR
5.4917
STERLİN
7.1267
EURO
6.2318
Kızılırmak Deltası'ndaki lagün göllerinde ava sınırlama
Kızılırmak Deltası'ndaki lagün göllerinde ava...
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli açıklaması
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Jorge...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistan'da
Göztepe, Erzurum deplasmanında
Göztepe, Erzurum deplasmanında
Galatasaray ile Kayserispor 45. randevuda
Galatasaray ile Kayserispor 45. randevuda

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:40
0 Okunma
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

İSTANBUL

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajında, "Kurtuluş Savaşı zaferimizin mimarı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm yaşamını Türk milletinin bağımsızlığına ve çağdaş medeniyetler arasında yerini sağlamlaştırmasına adadığını hatırlatan Türkoğlu, "Atatürk, hem askeri hem siyasi hem de insani vasıflarıyla sadece bize değil, tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıydı. Ona duyduğumuz sevgi ve minneti, cumhuriyetimizi tam bağımsızlık ve demokrasi ilkelerinden asla ödün vermeden yaşatarak göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu10 KasımAtatürkü Anma Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli açıklaması
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli açıklaması
Göztepe, Erzurum deplasmanında
Göztepe, Erzurum deplasmanında
Galatasaray ile Kayserispor 45. randevuda
Galatasaray ile Kayserispor 45. randevuda
Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı
Akhisarspor gruptan çıkma şansını yitirdi
Akhisarspor gruptan çıkma şansını yitirdi
Milli tekvandoculardan 1 altın 3 bronz madalya
Milli tekvandoculardan 1 altın 3 bronz madalya
Kadıköy'de zafer gecesi
Kadıköy'de zafer gecesi
Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda yeteneklerini sergiledi
Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda yeteneklerini sergiledi
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ