TBF Başkanı Türkoğlu: Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz

İSTANBUL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun sürpriz olmayacağını söyledi.

Türkoğlu, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya'nın Real Madrid, Rusya'nın CSKA Moskova ile Yunanistan'ın Olympiakos takımlarının yer alacağı Dörtlü Final organizasyonuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Dörtlü Final gibi önemli organizasyonları her zaman başarıyla düzenlediğini belirten Türkoğlu, "Bunu da aynı şekilde yapacağımıza inanıyorum. Gönül isterdi ki daha fazla Türk takımı Dörtlü Final'de yer alsın." dedi.

Türkoğlu, Dörtlü Final'e adlarını yazdıran diğer ekiplerin tecrübesine değinerek, "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz. Son 3 yıldır istikrarlı bir çıkışı var ama rakipleri hiç kolay değil. Daha önce buralarda bulunmuş, tecrübeye sahip takımlar." diye konuştu.

Bu yılın Türk basketbolu için çok önemli bir dönem olduğunu vurgulayan TBF Başkanı, "Bu sene için 'Tarihi yıllardan biri.' diyebiliriz. İlk defa 3 takımımız, THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı. Anadolu Efesimiz son maçında maalesef mağlup olarak Dörtlü Final şansını kaçırdı. Fenerbahçe, son 3 yıldır Dörtlü Final'e giren, geçen sene de son saniye basketiyle finali kaybeden takımımız. Bu sene organizasyon kendi ülkemizde. Oraya gelecek taraftarların desteğiyle inşallah bu sene, şampiyonlukla neticelenir. Bir basketbolsever olarak, bütün Türk takımlarımızı gururla takip ediyoruz ve destekliyoruz. Fenerbahçe'nin başarısı, Türk basketbolunun başarısı olacaktır. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Rakipleri hiç kolay değil"

Bu sezonla üst üste 3. kez Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe'nin önemli bir çıkışı olduğuna değinen Hidayet Türkoğlu, rakiplerinin de kolay olmadığını aktardı.

Fenerbahçe'nin taraftar desteğinin, diğer takımlara nazaran fazla olacağını kaydeden Türkoğlu, "Diğerleri de Fenerbahçe gibi daha önce buralarda bulunmuş takımlar. En az Fenerbahçe kadar tecrübeye sahipler. Bu tür maçlar, günlük performanslara dayalı oluyor. O yüzden şu an bir şey kestirmek kolay değil. Bu dört takım da burayı hak ediyor. Gönlümüzden geçen, Türk takımlarının sadece basketbol değil her branşta zirvede yer alması ve şampiyon olmasıdır." şeklinde görüş belirtti.

Hidayet Türkoğlu, İstanbul'da oynamanın Fenerbahçeli basketbolcuların üzerinde baskı unsuru oluşturmayacağını dile getirerek, "Çok farklı bir psikoloji. Deplasman maçları, bazı oyunculara daha iyi olur, bazılarının performansı için sahasında oynamak avantajlı olur. Bu seviyedeki oyuncuların, bu heyecanı ve stresi atlattığını düşünüyorum. Onların da kariyerinde THY Avrupa Ligi şampiyonluğu bir eksikliktir. Kafa olarak kendilerini hazırlamışlardır. Obradovic gibi çok kaliteli bir antrenörleri var. Daha önce 8 defa Avrupa Ligi'ni kazanmış, bir o kadar da Dörtlü Final oynamış bir antrenör. Oyuncularını iyi hazırlayacaktır. İnşallah kazanan Fenerbahçe olur." açıklamasında bulundu.

"(Fenerbahçe-Real Madrid eşleşmesi) İyi bir maç olacağı kesin"

TBF Başkanı Türkoğlu, yarı finalde yapılacak Fenerbahçe-Real Madrid karşılaşmasının iyi bir maç olacağını söyledi.

Real Madrid'in THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider bitirdiğini hatırlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Real Madrid de iyi basketbol oynuyor. Fenerbahçe'de özellikle son periyotta yükselen bir performans grafiği var. İyi bir maç olacağı kesin. Bu tip maçlar, son saniyeye kadar çekişmenin sürdüğü karşılaşmalardır. Heyecanı daha az seviyede olan, daha az hata yapan, daha soğukkanlı olanlar maçı galip tamamlıyor. Geçen sezon Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak Türk basketboluna çok büyük bir değer katmıştı. Şimdi de THY Avrupa Ligi gibi en üst seviyede bir organizasyonu bir Türk takımının şampiyon tamamlaması, Türk basketboluna değer katacaktır. Biz de federasyon olarak onları gönülden destekleyeceğiz."

"Milli takımda bir jenerasyon değişikliği yaşıyoruz"

A Milli Basketbol Takımı'na da değinen Türkoğlu, ay-yıldızlı ekipte jenerasyon değişikliğinin yaşandığını belirtti.

Millilerin, bir grubu ve finalleri Türkiye'de düzenlenecek 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini hatırlatan başkan Türkoğlu, "Milli takımda şu an bir jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Herkesin beklediği, kendi ülkemizde başarı. Her zaman uzun vadeli düşünen, istikrarlı bir milli takım oluşturmayı hedefliyoruz. Ufuk hoca ve ekibi, mücadelesiyle, takım havasıyla ve birlikteliğiyle Türk halkının gurur duyacağı bir takım sahaya sürecektir. Türk halkı, bizim oynadığımız zamanlarda da her branşta milli takımı destekledi. Bu süreçte de basketbolcularımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. O hava çok önemli. Onu yakalarlarsa, sonunda da bir başarı gelirse çok mutlu oluruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu yaz adeta basketbola doyacağını anlatan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Organizasyon düzenlemede tecrübesi çok olan bir ülkeyiz. Bu tip organizasyonların hepsini başarıyla yapıyoruz. Basketbola ilginin her geçen gün arttığını herkes görüyor. Bu tip organizasyonların ülkemize verilmesi bizi çok mutlu ediyor. 2017, basketbol anlamında dolu dolu geçecek. 19-21 Mayıs'ta Avrupa Ligi Dörtlü Finali yapılacak, daha sonra Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin play-off'ları başlayacak. Haziranın sonuna kadar devam edecek çekişmeli bir süreç olacak. Onun akabinde kadın milli takımımızın 16-27 Haziran'da Çekya'daki Avrupa Şampiyonası var. Daha sonra da kendi evimizde düzenlediğimiz 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası gerçekleşecek."