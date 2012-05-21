Tayfur Havutçu dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu ile mevcut sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

Borsaya da bildirilen açıklamada, ''Futbol A Takım Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile aramızdaki mevcut sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir'' denildi.

Bu arada bugün alınan karar sonrası kulüp başkanı Fikret Orman, Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran ve Tayfur Havutçu'nun katılımıyla yarın düzenlenmesi planlanan basın toplantısının da iptal edildiği açıklandı.

Kulübün internet sitesinde bu konuda yapılan açıklamada, ''Havutçu'nun talebi doğrultusunda yarın saat 13.00'te yapılacağı duyurulan basın toplantısı da iptal edildi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tayfur Havutçu arasında yapılan sözleşmenin tarafların karşılıklı anlaşma sağlaması üzerine fesih edilmesine karar verilmiştir. Başkanımız Fikret Orman ve Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, yarın BJK Nevzat Demir Tesisi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek kararı kamuoyuna duyurmak ve Havutçu'ya bugüne kadarki hizmetleri nedeniyle Beşiktaş'a yakışır biçimde teşekkür etmeyi arzulamış ve Havutçu'nun da oluru alınarak toplantı duyurusunu kamuoyu ile paylaşmıştır. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Tayfur Havutçu, söz konusu toplantıya katılmak istemediğini iletmiştir. Toplantının iptal edildiğini belirtir, Tayfur Havutçu'ya bugüne kadar Beşiktaşımız'a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder, teknik direktörlük kariyerinde kendisine başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.