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Tayfun Korkut Leverkusen'de 1 puanla başladı

Bayer Leverkusen, teknik direktör Korkut yönetimindeki ilk lig maçında Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı.

Tayfun Korkut Leverkusen'de 1 puanla başladı

Bayer Leverkusen, teknik direktör Korkut yönetimindeki ilk lig maçında Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı.

11 Mart 2017 Cumartesi 10:15
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Tayfun Korkut Leverkusen'de 1 puanla başladı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, yeni teknik direktörü Tayfun Korkut ile çıktığı ilk lig maçında Werder Bremen ile berabere kaldı.

Ligde 24. haftanın açılış maçında, Bayer Leverkusen Bay Arena'da Werder Bremen'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Kevin Volland'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Werder Bremen, 79. dakikada Claudio Pizarro ile ağları havalandırınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bayer Leverkusen'de milli oyuncu Ömer Toprak, 90+6'ncı dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Bayer Leverkusen'in Brezilyalı oyuncusu Wendell ise 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Bundesliga'da Bayer Leverkusen 31, Werder Bremen ise 26 puana ulaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya 1. Futbol LigiBundesligaBayer LeverkusenTayfun KorkutWerder Bremen
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