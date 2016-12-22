UEFA Avrupa Ligi

'nde yarın sahasında

Zürih

ile son 32 turuna yükselme mücadelesi verecek

Osmanlıspor

'da kaptan

Numan Çürüksu

, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

İsviçre'de oynanan maçta Zürih'e 2-1 yenildiklerini hatırlatan Numan, "Deplasmandaki maç gibi olmayacak. Orada biraz yorgunduk, lig maçımız da vardı. Şimdi daha konsantreyiz. Çok ciddi bir maç olduğunu biliyoruz. İyi çalışıyoruz, bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Numan, Osmanlıspor'un Avrupa kupalarında yakaladığı başarıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"Bu yola çıkarken belki buraya kadar geleceğimizi düşünmüyorduk. Kazandıkça, konsantre oluyorsunuz ve öz güveniniz artıyor. Geçen sezonun devre arasından itibaren çıkışımız var. Bunu Avrupa'ya da yansıttık. Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz ve çok konsantreyiz. Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere üç kulvarda yarışıyoruz. Bunun için çok iyi konsantre olmanız gerekiyor. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Zürih maçını kazanırsak tarihe geçme fırsatımız var. Bunu başarmak istiyoruz. Umarım, Zürih'i yenip Osmanlıspor adı altında tarihe geçeriz."

Yurtgüven: "Gruptan lider çıkmak istiyoruz"

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven ise Zürih karşılaşmasının hem kendileri hem de ülke puanı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Türkiye'de şampiyonluk yaşamadan Avrupa kupası gruplarından çıkan ilk takım olmak istiyoruz. En büyük amacımız bu." dedi.

Avrupa kupasındaki serüvenlerinin 14 Temmuz'da, Zimbru maçıyla başladığını hatırlatan Yurtgüven, "Her ne kadar beraberlik yetse de sahada galibiyet için bulunacağız. Grup lideri olarak çıkmak istiyoruz ve bu sayede son 32 turunda seri başı olacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

AA