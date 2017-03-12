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Taraftarlık kavga edip, küfür etmek ve saldırmak değildir

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Taraftarlık kavga edip, küfür etmek ve saldırmak değildir

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

12 Mart 2017 Pazar 16:27
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Taraftarlık kavga edip, küfür etmek ve saldırmak değildir

İSTANBUL 

Selçuk İnan, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Kazanmaları gereken bir karşılaşmadan 3 puan aldıklarını aktaran Selçuk, "Son iki haftadır son dakikada attığımız gollerle maçı kazanmasını bildik. Bu konuda arkadaşlarımı tebrik ederim. Önemli 6 puan kazandık. Yavaş yavaş yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz." dedi

Selçuk İnan, "Benim için maçtan daha önemli bir konu var." diyerek, Türk futbolunda son haftalarda saha içi ve dışında yaşanan şiddet olayları hakkında şunları kaydetti:

"Profesyonel oyuncular adına bir şeyler söylemek istiyorum. Bütün televizyon programlarından, yorumculardan ve sizlerden bir ricam olacak. Sizin de bildiğiniz gibi kötü olaylar yaşandı. Ülkemizdeki futbolun ilerleyişi açısından. Gerçekten televizyon programları herkesi ilgilendiriyor, buna babam da dahil. Bir olay yaşadığından babam belki de benden çok size inanıyor. Kötü oynadığımızda bizi saygı çerçevesinde eleştirebilirsiniz. Saldırıya uğrayan arkadaşlarımız oldu. Bu hiç hoş bir olay değil. Bütün futbolcu arkadaşlarım adına, Galatasaray'ın kaptanı olarak konuşuyorum. Taraftarlık kavga edip, küfür etmek ve saldırmak değildir. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Golü attım, kendim için değil, taraftarlar, annem, babam için sevindim. Bu duygu patlaması onun içindi. Biz kimseyi üzmek istemiyoruz. Futbolculuk güzel bir iş. Herkese kapısı açık. Ben istiyorum ki insanlar futboldan zevk alsın."

Rodrigues: Önemli olan 3 puanı almaktı
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Gary Rodrigues ise son dakikada da olsa 3 puanı almanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTaraftarSelçuk İnanGençlerbirliğiÖnce Vatan Gazetesi
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