Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Taraftarlar davalık oldu

Aziz Yıldırım'ın tahliye olmaması üzerine adliye önünde çıkan olaylara ilişkin 4 taraftar hakkında dava açıldı

Taraftarlar davalık oldu

Aziz Yıldırım'ın tahliye olmaması üzerine adliye önünde çıkan olaylara ilişkin 4 taraftar hakkında dava açıldı

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:20
430 Okunma
Taraftarlar davalık oldu

İSTANBUL  - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, 10 polis memuru müşteki sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, 30 Mart 2012 tarihinde görülen, ''Futbolda şike'' davası nedeniyle bazı Fenerbahçeli taraftarların, yargılanan sanıklara destek vermek amacıyla adliye önünde toplandığı belirtildi.
Söz konusu duruşmanın sona ermesi ile birlikte davada tutuklu yargılanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın tahliye olmaması sonucu taraftarların adliye önünde taşkınlık çıkardıkları ifade edilen iddianamede, taşkınlık çıkaran şüphelilere polisin dağılma uyarısında bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, şüphelilerin, bu uyarıları dikkate almayarak ellerine geçirdikleri taş, sopa, piknik tüpü ve bunun gibi malzemeleri görevli memurların üzerine attıkları belirtilerek, görevli müşteki polislerin hayati tehlike geçirmeyip basit nitelikte yaralandıkları anlatıldı.
Şüphelilerin, bu eylemlerinin devamında görevli memurlara ayrıca hakaret ettikleri ifade edilen iddianamede, 4 şüpheli hakkında, ''Görevi yaptırmamak için direnme'' ve ''hakaret'' suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:21
Anahtar Kelimeler:
Taraftar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ