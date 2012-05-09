Taraftarlar davalık oldu

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, 10 polis memuru müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 30 Mart 2012 tarihinde görülen, ''Futbolda şike'' davası nedeniyle bazı Fenerbahçeli taraftarların, yargılanan sanıklara destek vermek amacıyla adliye önünde toplandığı belirtildi.

Söz konusu duruşmanın sona ermesi ile birlikte davada tutuklu yargılanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın tahliye olmaması sonucu taraftarların adliye önünde taşkınlık çıkardıkları ifade edilen iddianamede, taşkınlık çıkaran şüphelilere polisin dağılma uyarısında bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin, bu uyarıları dikkate almayarak ellerine geçirdikleri taş, sopa, piknik tüpü ve bunun gibi malzemeleri görevli memurların üzerine attıkları belirtilerek, görevli müşteki polislerin hayati tehlike geçirmeyip basit nitelikte yaralandıkları anlatıldı.

Şüphelilerin, bu eylemlerinin devamında görevli memurlara ayrıca hakaret ettikleri ifade edilen iddianamede, 4 şüpheli hakkında, ''Görevi yaptırmamak için direnme'' ve ''hakaret'' suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.