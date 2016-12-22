ANKARA

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, Fenerbahçe maçında oyuna hükmetmelerine rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Koç, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Tam anlamıyla atanın kazandığı bir maç oldu." dedi.

Gençlerbirliği'nin 90 dakika boyunca rakip kaleyi ablukaya aldığını dile getiren Koç, "Buna karşın maalesef istediğimiz golü bir türlü bulamadık." ifadesini kullandı.

Futbolcularının şanssızlığının yanı sıra Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Koç, "Maçı izlemeyenler 3-0'lık skoru görse 'Fenerbahçe ne kadar rahat kazanmış' diyecektir ama görüntü hiç de öyle değildi." diye konuştu.

Koç, teknik direktör Ümit Özat'a oynattığı cesur futbol, futbolculara da gösterdikleri performans için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Galip gelememiş olabiliriz ama sergilenen bu başarılı futbol, daha güzel günlerin de yakın olduğunu bizlere gösterdi. Şimdi önümüzde iki kupa, bir de lig maçımız var. Bu karşılaşmalardan en iyi sonuçlarla ayrılarak devre arasına mutlu ve umutla girmek istiyoruz."

AA