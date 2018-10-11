Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94247
ALTIN
230.599
DOLAR
5.9766
STERLİN
7.8868
EURO
6.9008
ATO'dan bankalara çağrı
ATO'dan bankalara çağrı
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı 
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği...
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

"Takımlarımızın başarıları ülkeyi gururlandırıyor"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'miz, gerekse takımlarımızın Avrupa'daki mücadelelerini yakından takip ediyor olacağız." dedi.

"Takımlarımızın başarıları ülkeyi gururlandırıyor"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'miz, gerekse takımlarımızın Avrupa'daki mücadelelerini yakından takip ediyor olacağız." dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:52
9 Okunma
"Takımlarımızın başarıları ülkeyi gururlandırıyor"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, dün Adana'da oynanan maçla 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek müzesine götüren Hatay Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.

Türk sporu ve basketbolu açısından kupanın önemine değinen Türkoğlu, yeni tasarımıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk defa sahibini bulduğunu vurguladı.

Hidayet Türkoğlu, Adana'nın kadın basketboluna uzun zamandır değer kattığını belirterek, organizasyon dolayısıyla ev sahipliği ve misafirperverliği için yerel yöneticilere teşekkür etti.

Bu sene erkeklerde 12, kadınlarda da 8 takımla Avrupa maçlarında mücadele edileceğini aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'miz, gerekse takımlarımızın Avrupa'daki mücadelelerini yakından takip ediyor olacağız. Takımlarımızın Avrupa'da elde ettikleri başarılar bizi ve ülkeyi gururlandırıyor. Ülkenin Avrupa'daki konumunu değiştiriyorlar, hepsine sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah hem kadınlar hem de erkeklerde çok gururlanacağımız bir yıl olur. İnşallah sorunsuz bir yıl geçiririz."

Milli takımlardan beklentiler

Türkoğlu, 2019'da Çin'de gerçekleştirilecek Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası ve İspanya'da organize edilecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı bir grafik çizdiğini vurgulayan Başkan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın milli takımımız federasyonumuzun gurur kaynağı. İnşallah aynı başarıyı sürdürürler. İnşallah A Milli Erkek Basketbol Takımımız Çin'deki dünya şampiyonası müsabakalarına, daha sonra da A Milli Kadın Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'na gider. Bizim ülke olarak bu tip organizasyonlarda her zaman bulunmamız gerektiğine inanan bir insanım. Hepsine başarılar diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuTbfHidayet Türkoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terry yardımcı antrenör olduterry
Terry yardımcı antrenör olduterry
Türk takımlarının Belçikalı rakiplerine 'yolsuzluk' soruşturması
Türk takımlarının Belçikalı rakiplerine 'yolsuzluk' soruşturması
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapılacak
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapılacak
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı
THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
"THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz"
"THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz"
Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında
Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ