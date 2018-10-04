Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonu yarın başlayacak.
Ligde ilk haftanın açılış maçı, Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 1. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor (Ayhan Şahenk Spor Salonu)
6 Ekim Cumartesi:
13.00 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Volkswagen Arena)
15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Ekim Pazar:
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya)
15.15 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
17.30 Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
Bu arada, TBF, ligin ilk hafta programında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor maçının cumartesi günü yapılacağını duyurmuş ancak Trabzon ekibi ligden çekildiğini açıklamıştı.
AA