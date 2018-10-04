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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçı, yarın Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçı, yarın Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:56
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonu yarın başlayacak.

Ligde ilk haftanın açılış maçı, Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 1. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor (Ayhan Şahenk Spor Salonu)

6 Ekim Cumartesi:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Volkswagen Arena)

15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Ekim Pazar:

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya)

15.15 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

17.30 Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

Bu arada, TBF, ligin ilk hafta programında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor maçının cumartesi günü yapılacağını duyurmuş ancak Trabzon ekibi ligden çekildiğini açıklamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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