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Taha Akgül, üçüncü kez dünyanın zirvesine çıkmak istiyor

Kariyerinde bir olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Fransa'da gelecek ay düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

Taha Akgül, üçüncü kez dünyanın zirvesine çıkmak istiyor

Kariyerinde bir olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Fransa'da gelecek ay düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:16
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Taha Akgül, üçüncü kez dünyanın zirvesine çıkmak istiyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu mili güreşçi Taha Akgül, Fransa'da gelecek ay düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 3. kez kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen 52. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri'ni izlemek için memleketine gelen Taha, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Taha Akgül, olimpiyat şampiyonluğundan sonra motivasyon sorunu yaşadığını ancak katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 2017 yılına güzel bir giriş yaptığını aktardı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Dünya Şampiyonası'nın önemine değinen Taha, şunları kaydetti:

"Şampiyonluklar yaşayan sporcular rehavete kapılıyor. Bunu ilk kez olimpiyatlardan sonra yaşadım, ayaklarım yere basmıyordu. 3 ay sonra antrenmanlara başlayıp tekrar Avrupa Şampiyonu olabildim. Şimdi sırada Dünya Şampiyonası var ve çok iyi bir şekilde hazırlanıyorum. Hedefim 3. kez dünya şampiyonu olmak. Daha sonra yeniden Avrupa Şampiyonası var. Olimpiyatlar başlayana kadar katılacağım tüm Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyorum. Rekorlarımı en iyi şekilde geliştirmek istiyorum."

Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın meşalesini İsviçre'nin Lozan kentinden getirdiğini hatırlatan milli güreşçi, "Olimpiyat şampiyonu bir sporcu olarak meşaleyi taşımak ve ülkemize getirmek benim açımdan çok önemliydi. Bu gururu bana yaşatan Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu çayır çok önemli"

Taha Akgül, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık adına Doğanşar'da düzenlenen karakucak güreş turnuvasının çok önemli olduğunu belirterek, "Ben de buralarda yetiştim, 8 sene önce burada güreştim. Burası minderin altyapısı diyebilirim. Buradaki müsabakaları küçümsememek lazım. Çocuklarımız ufak harçlıklar ve madalya kazanmak için buraya geliyor. Burada alınan madalyalar onlar için çok büyük bir motivasyon oluyor, o yüzden bu çayır çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Doğanşar'da 8 yıl önce karakucak güreşlerinde mücadele ettiğinde derece yapamadığını ve bunun içinde ukde kaldığını aktaran Taha, "Türkiye'nin her yerinden milli takım seviyesinde sporcular buraya geliyor. Küçükken bana burada hiç madalya nasip olmadı." şeklinde görüş belirtti.

Sivas'a açılacak güreş lisesi

Türkiye'nin ilk güreş lisesinin, yeni eğitim öğretim yılında Sivas'ta açılacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu da belirten Taha Akgül, Sivas'ın güreşte Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve kendisi gibi dünya ve olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir kent olduğuna dikkati çekti.

Taha Akgül, Sivas'ta güreşe önem verilmesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Güreş lisesi için Sivas'ın düşünülmesi, pilot il olarak Sivas'ın tercih edilmesi bana göre çok doğru. Burada Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ın, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın çok büyük katkıları oldu. Spor liselerinin başarılı olacağına ve diğer illere yayılacağına inanıyorum. Çok başarılı bir proje." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Taha AkgülOlimpiyatMili Güreşçi
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