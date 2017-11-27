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Taha Akgül hırs yaptı

Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan milli güreşçi Taha Akgül, "Gereken dersleri çıkardım. Çok daha hırslı bir şekilde çalışıyorum. Cumhurbaşkanımıza da söz verdim. Gürcü sporcudan rövanşı alacağım. İnşallah, kaybettiğim unvanı geri alacağım." dedi.

Taha Akgül hırs yaptı

Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan milli güreşçi Taha Akgül, "Gereken dersleri çıkardım. Çok daha hırslı bir şekilde çalışıyorum. Cumhurbaşkanımıza da söz verdim. Gürcü sporcudan rövanşı alacağım. İnşallah, kaybettiğim unvanı geri alacağım." dedi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:55
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Taha Akgül hırs yaptı

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha AkgülDünya Şampiyonası finalinde yenildiği Gürcü rakibi Geno Petriashvili'nin aşırı sevincinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda Petriashvili'ye finalde yenilen Taha, gereken dersleri çıkardığını ve kaybettiği unvanını tekrar kazanmak istediğini vurguladı.

Anadolu Ajansını ziyaret eden Taha, Petriashvili'nin karşılaşmanın ardından aşırıya kaçan sevincinin bir sporcuya yakışmadığını dile getirdi.

"Bu durum beni çok hırslandırdı." diyen 27 yaşındaki milli güreşçi, "Cumhurbaşkanımız da Gürcü sporcunun yaptığı o hareketlere çok kızdı. Kendisi beni gördüğünde özellikle o hareketleri söyledi. 'Bir sporcuya o hareketler hiç yakıştı mı' dedi." ifadelerini kullandı.

Taha, Petriashvili'ye daha önce de Avrupa Şampiyonası'nda yenildiğini, bunun rövanşını 10-0 teknik üstünlükle aldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce de böyle bir durum olmuştu. Rövanşı aldığımda gayet sportif bir şekilde kalktım ve kendisini tebrik ettim. Sporda yenmek de yenilmek de var. Kendisi aşırı bir sevinç gösterdi. Maçı kazandığına inanamadı. Tribünlere hareketler yaptı, doğru olmadı. Onunla daha defalarca karşılaşacağız. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, büyük ihtimal yine orada benimle maça çıkacak. Son müsabakada taktik hata da yaptık, karşılaşmayı tekrar izleyip, analiz ettik. Gereken dersleri çıkardım. Çok daha hırslı bir şekilde çalışıyorum. Bu süreçten daha güçlü çıkacağım. Cumhurbaşkanımıza da söz verdim. Gürcü sporcudan rövanşı alacağım. İnşallah, kaybettiğim unvanı geri alacağım."

"Sekerek idman yaptım" 

Şampiyonayı geride bırakarak önüne bakmak zorunda olduğunu belirten Taha, "Eğer o maça bağlı kalırsam, o zaman antrenmanlarım da etkilenir. Hep şöyle düşünen bir sporcuyum; antrenmanlarda hep daha fazla efor harca ki müsabakada önün biraz daha açılsın. O yüzden antrenmanlarda ekstra çalışıyorum." diye konuştu.

Taha, Dünya Şampiyonası'nın ardından yaşadığı sakatlığa rağmen ara vermeden çalışmalara başladığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Şampiyonası'nda kaybettim, demek ki bazı şeyleri eksik yaptım. Bunun bilincindeyim. Rakiplerimden daha fazla çalışmalıyım. Dünya Şampiyonası'ndan bir hafta sonra sekerek idman yaptım. Kendi evimin salonunda ağırlık çalıştım. Sakatken en azından vücudumun üst tarafını güçlendireyim, daha sonra da koşulara başlayıp, bacak kuvvetini artırırım ve sezona öyle girerim diye düşündüm. İyi de oldu, hiç ara vermedim. Rakiplerimden bu süreçte gezenler, tatil yapanlar olmuştur. Bu süreci çalışarak geçirdim."

AA

Anahtar Kelimeler:
Taha AkgülDünya şampiyonasıGürcü Rakibi Geno Petriashvili
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