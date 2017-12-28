Swansea City'de Carvalhal dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, teknik direktörlüğe Carlos Carvalhal'i getirdi.

Ligde alınan kötü sonuçların ardından Paul Clement ile yollarını ayıran Swansea City, bir dönem Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) ve Sporting Lizbon'u da çalıştıran 52 yaşındaki Carvalhal ile sezon sonuna kadar anlaştı.

İngiliz ekibi, son iki yıl içinde beşinci kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligde 20 haftada 3 galibiyet alabilen ve 13 puanla son sırada bulunan İngiliz temsilcisi, yılın son maçında cumartesi günü deplasmanda Watford ile karşılaşacak.