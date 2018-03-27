Suruçlu çocukların gururlandıran başarısı

Amasya'da düzenlenen Türkiye 16 Yaş Altı Salon Hokeyi Şampiyonası'na Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden katılan sporcular, üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Amasya Spor Salonu'nda 21-25 Mart tarihlerinde yapılan şampiyonada, Suruç Gençlik Spor Kulübü adına mücadele eden Suruçlu çocuklar, rakiplerini geride bırakarak üçüncülük elde etti.

Suruç Gençlik Spor Hokey Takımı, başarısıyla olduğu kadar hikayesiyle de dikkat çekti. Üç yıl önce Suruç'ta bir köy okuluna atanan beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı'nın köy çocuklarının oluşturduğu hokey takımı, okullar arası müsabakalarda gösterdiği başarılarla adından söz ettirince, Suruç Gençlik Spor Kulübü bünyesine geçti. İlçede hokeye ilgi duyan çocuklar da takıma dahil edildi.

Antrenör Abit Bostancı, yaptığı açıklamada, ilçeye atandığında hokeyi hiç kimsenin bilmediğini, ilk antrenmanlara başladığında öğrencilerin kendisiyle dalga geçtiğini söyledi.

Kendisinin ana branşının hokey olduğunu, 12 yıldır hokeyle uğraştığını belirten Bostancı, büyük zorluklarla karşılaştığına işaret ederek, "Çocuklar futboldan başka hiçbir şey bilmiyorlardı. Her şeye de algıları kapanmıştı. Çocukları futbol dışında bir branşa yönlendirmek çok zor oldu." dedi.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Gün geçtikçe öğrencilerin hokeye daha çok ilgi göstermeye başladığını anlatan Bostancı, şöyle devam etti:

"İlk başlarda benle dalga geçen öğrencilerimin hepsi şu anda antrenmanları 7 gün boyunca hiç kaçırmıyorlar ve bu işe çok ciddi bakıyorlar. İnşallah bundan sonra milli takımda da o formaları giyip bizi gururlandırırlar. Çok mutlu ve gururluyum. Kahramanmaraş'ta yapılan elemeleri namağlup tamamlayıp finallere geldik. Burada da finalleri bir farkla yenilerek kaçırdık. Burada Türkiye üçüncüsü olduk. İnşallah bundan sonraki hedefimiz açık sahada Türkiye şampiyonu olmak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."

"Hedefim milli takım"

Suruç Gençlik Spor Kulübünün 16 yaşındaki oyuncusu Nasır Koştu ise hedefinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunun altını çizerek, "Çok mutluyuz. Türkiye üçüncüsü olduk. İnşallah açık sahada Türkiye şampiyonu da oluruz. Hedefim milli takım. Hokey çok iyi bir branş herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Takım oyuncularından Zeynel Abdi Özsu ise "Tüm takım çok mutlu. Üçüncü olduğumuza şükrediyoruz. İlerideki senelerde birinci olmak için çabalayacağız. En büyük hedeflerimden biri de milli takım forması giymek." değerlendirmesinde bulundu.