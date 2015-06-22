Suriyeli şampiyon kardeşler Türkiye'yi temsil etmek istiyor

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında çok sayıda madalya ve dereceleri bulunan Suriyeli Muhannad (20) ve Muhammed Alali (19) kardeşler, 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı.

Uluslararası müsabakalara katılamayan Alali kardeşler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şanlıurfa İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla çıkarabildikleri geçici lisansla Türkiye'deki turnuvalarda mücadele edebiliyor.

Sadece geçen yıl Kosova hükümetinin verdiği özel izinle bu ülkede yapılan uluslararası özel bir turnuvaya katılan kardeşler, mücadele ettikleri kategorilerde altın madalya aldı.

Türkiye'de ise başta İstanbul Open Uluslararası Karate Turnuvası, Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası gibi 5 farklı müsabakada mindere çıkan kardeşler, başarılarına yenilerini ekleyerek altın ve bronz madalya kazandı.

Alali kardeşler, kendilerine zor günlerde yardımcı olan Türkiye'ye şükran borçlarını ödeyebilmek için bundan sonraki müsabakalarda ay-yıldızlı forma ile mücadele etmenin hayalini kuruyor. Türkiye adına mücadele etmek istediklerini vurgulayan kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyor.

"Sınır kapısından geri çevirdiler"

Muhannad Alali, AA muhabirine Türkçe yaptığı açıklamada, ülkesini terk etmek zorunda kaldıkları için üzgün olduklarını ancak Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini söyledi.

Sportif faaliyetlere Şanlıurfa'da kendi imkanlarıyla devam ettiklerini belirten Alali, kardeşiyle katıldıkları 2011 Dünya Karate Şampiyonası'nda derece elde ettikten sonra bir daha Suriye adına uluslararası arenada mücadele edemediklerini ifade etti.

Kardeşiyle Türkiye adına şampiyonalara katılmak istediklerini vurgulayan Alali, şöyle devam etti:

"Türkiye adına şampiyonalara girmek istiyoruz ancak Türk vatandaşlığımız olmadığı için Türkiye'yi temsil edemiyoruz. Yurt dışına çıkışta Suriyepasaportumuz olduğu için sınırda sıkıntı çıkarıyorlar. Türkiye'de oturuyoruz ama Türkiye adına yarışmamıza yasal prosedürler engel oluyor. En son Gürcistan'da düzenlenen şampiyonaya katılmak için yola çıktık fakat sınır kapısında Suriyepasaportumuz olduğu için geri çevirdiler. Bunun bize verdiği acıyı tarif etmem mümkün değil. Türkiye'ye teşekkür etmek için uluslararası arenada Türk bayrağını göndere çektirmek istiyoruz."

Bu yılda görev alamazsa hakemlik vasfını kaybedecek

Suriyeli kardeşlerin babası ve aynı zamanda karate hakemi olan Ahmet Alali de (45) çocuklarıyla aynı kaderi paylaşıyor.

En son Fransa'da gerçekleştirilen şampiyonada görev aldıktan sonra Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Alali, daha sonra uluslararası arenada bir daha görev yapamadı.

İki yıl uluslararası müsabakalarda görev almaması nedeniyle hakemliği men edilme aşamasına gelen Alali'nin görevi, geçen yıl da uluslararası kurulun özel izniyle sürdürüldü.

Baba Alali, eğer bu yılda görev alamazsa hakemlik vasfını kaybedeceğini söyledi.

Son iki yılda 5 şampiyona kaçırdığını belirten Alali, şunları kaydetti:

"Suriye pasaportu taşıdığım için şampiyonalara gidemiyorum. Çünkü, ülkeler girişte sorun çıkarıyor. Bu yıl eğer Endonezya'da düzenlenecek şampiyonaya gidemezsem hakemliğim iptal olacak. Geçen yıl savaş nedeniyle idare ettiler ama bu yıl idare etmeyecekler. Yasal prosedürleri yerine getirmem gerekiyor. Şampiyonaya ise sadece 5 ay kaldı. Bu konuda Türkiye'den yardım istiyorum. Türkiye bize vatandaşlık ve pasaport verirse müsabakalara Türkiye adına katılabilirim."