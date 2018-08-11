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Suriye asıllı boksör Charr Türkiye'ye geldi

Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve kendisini "Osmanlı torunu" olarak nitelendiren Charr, Atatürk Havalimanı'nda hayranları tarafından karşılandı.

Suriye asıllı boksör Charr Türkiye'ye geldi

Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve kendisini "Osmanlı torunu" olarak nitelendiren Charr, Atatürk Havalimanı'nda hayranları tarafından karşılandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:48
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Suriye asıllı boksör Charr Türkiye'ye geldi

Suriye asıllı dünya şampiyonu boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve kendisini "Osmanlı torunu" olarak nitelendiren Charr ile beraberindeki iş adamı Christian Jarger, Almanya'nın Münih kentinden THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na indi.

Türkiye'deki menajeri Vedat Alyaz ve hayranları tarafından karşılanan Charr'in Türk ve Suriye bayraklarının resmedildiği tişört giydiği görüldü. Charr, altın kemeriyle basın mensuplarına poz verirken tişörtünde yer alan Türk bayrağını öptü.

Yolcularla sık sık fotoğraf çektiren Charr, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'yi çok sevdiğini, tatillerini de Türkiye'de geçirdiğini söyledi.

Bu yıl 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini dile getiren Charr, "Ben Türkiye ile gurur duyuyorum. Çok başarılı bir ülke. Çok büyük yüreği olan bir ülke. İslam ülkeleri içinde örnek bir ülke ve çok iyi. Türkiye bütün İslam ülkelerine yardım ettiği için ben de burayı çok seviyorum. Ben daha önce de teşekkür etmek için Türkiye'yi ziyaret ettim. Çünkü onlar mültecilere yardım ediyorlar. "Amcam Erdoğan'ı, Reisi çok seviyorum." diye konuştu.

"Erdoğan onun lideridir"

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in maruz kaldığı ırkçı saldırılarla ilgili bir soruyu da cevaplayan Charr, "Özil, çok büyük bir sporcu. Büyük başarılara imza attı. Türkiye onun ülkesi. Tabii ki Türkiye'nin arkasında duracak. Erdoğan onun lideridir. Onunla fotoğraf çektirmesinde bir sakınca görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Charr, kalbinin bir tarafında Almanya bir tarafında Türkiye'nin olduğunu, kendisini Türk vatandaşı olarak hissettiğini söyledi.

Türkçe olarak "Türkiye, ben seni çok seviyorum." ifadelerini kullanan Charr, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, imza dağıttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mahmut Ömer Manuel CharrSuriye
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