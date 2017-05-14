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Supersport yarışı ertelendi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'da yapılan 5. ayağı, art arda yaşanan kazalar sonrası ertelenmek zorunda kaldı.

Supersport yarışı ertelendi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'da yapılan 5. ayağı, art arda yaşanan kazalar sonrası ertelenmek zorunda kaldı.

14 Mayıs 2017 Pazar 14:15
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Supersport yarışı ertelendi

ANKARA

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki Imola Pisti'nde düzenlenen 5. ayağı, üst üste gerçekleşen kazalar yüzünden TSİ 14.00'te başlayacak Superbike yarışının sonrasına ertelendi.

İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde 16 tur üzerinden yapılması gereken mücadele, Roberto Rolfo'nun 2. turda yaptığı kaza nedeniyle durduruldu.

20 dakika sonra 4 tur kısaltılmış olarak başlayan yarışın bitime 9 tur kala Rolfo, Marco Malone ve Kazuki Watanabe'nin sebep olduğu kaza yüzünden ikinci kez kırmızı bayraklar sallandı.

Yarışa 5. cepten başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun, ikinci start sonrası liderliğe yükseldiği mücadele, programın sıkışması nedeniyle TSİ 14.00'te başlayacak Superbike yarışının arkasına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SupersportYarışErtelemeKazaİtalyaönce Vatan
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