Süper Lig'in şampiyon teknik direktörleri

İSTANBUL - Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 55 sezonda yaşanan şampiyonluklardan 35'inde yabancı teknik direktörlerin, 20'sinde ise Türk teknik adamların imzası bulunuyor.

Lig tarihinde geride kalan 55 sezonda, şampiyonluklarda 7 ülkeden toplam 22 yabancı teknik direktörün imzası var.

Eski Yugoslavlar, 10 şampiyonlukla en çok mutlu sona ulaşan yabancı teknik adamlar olurken, onları 7 şampiyonlukla İngilizler, 6 şampiyonlukla da Almanlar izledi.

Ligde ayrıca, Macar ve Brezilyalı teknik adamlar dörder, Rumen teknik adamlar 3, Belçikalı teknik adamlar da 1 kez takımlarıyla birlikte ipi önde göğüsledi.

En başarılısı Terim

Geride kalan 2 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim, aynı zamanda lig tarihinde en çok şampiyonluk gören teknik adam unvanının sahibi.

Terim, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında mutlu sona ulaşarak, tarihe geçti.

Bu başarıyı 2 sezon öncesine dek Terim ile paylaşan Ahmet Suat Özyazıcı ise Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk gördü.

Birch, Milne ve Daum

Yabancı teknik direktörler arasında ise 2 İngiliz ile 1 Alman teknik adam, Türk futbol tarihine damgasını vurdu.

Galatasaray'ın başında 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan İngiliz Brian Birch, Beşiktaş'ı 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında mutlu sona ulaştıran İngiliz Gordon Milne ile 1994-1995'de Beşiktaş'ı, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Alman Christoph Daum, üçer şampiyonlukla, Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör unvanlarını aldılar.

Denizli tarihe geçti

Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Mustafa Denizli, lig tarihine de damgasını vuran isim oldu.

Denizli, ''üç büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşayan ilk ve tek teknik adam unvanını aldı.

1987-1988 sezonunda Galatasaray, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş ile mutlu sona ulaşan Denizli ayrıca, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik adam oldu.

Son 6 sezonda Türkler güldü

Süper Lig'de son 6 sezonun şampiyon takımları bu başarılarını Türk teknik adamlarla yaşadı.

2007-2008 sezonunda Galatasaray, Alman Karl Heinz Feldkamp'ın gidişinin ardından sezonu Cevat Güler'le şampiyon olarak kapadı.

2008-2009 sezonunda Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam'ın yerine göreve gelen Mustafa Denizli ile mutlu sona ulaştı.

2009-2010 sezonunda Bursaspor Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarihinde ilk kez şampiyon olurken, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe, eski futbolcusu Aykut Kocaman ile ipi göğüslemeyi başardı.

Son 2 sezonda ise Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırdı.