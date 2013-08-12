Süper Lig'in

İSTANBUL - Geride kalan 55 sezon baz alınarak yapılan değerlendirmede, lig tarihinde, bir sezonda ve bir maçta ortaya çıkan "en"ler şöyle:

Lig tarihinde

- En çok şampiyon olan takım: Galatasaray (19)

- En çok lider olan takım: Fenerbahçe (514 lig haftası)

- En gollü maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4)

- En farklı skorlu galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0)

- En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (1806)

- En çok galibiyet alan takım: Fenerbahçe (1028)

-En çok berabere kalan takım: Beşiktaş (508)

- En çok gol atan takım: Fenerbahçe (3179)

- En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından, 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar)

- En çok "Gol Kralı" çıkaran takım: Fenerbahçe ve Galatasaray (15)

- En çok "Gol Kralı" olan futbolcu: Metin Oktay (6)

- İlk yabancı "Gol Kralı": 1983-1984 sezonunda Galatasaray'da oynayan Yugoslav Tarık Hociç (16 Gol)

- Toplamda en çok gol atan futbolcu: Hakan Şükür (249)

- En uzun süre gol yemeyen kaleci: 1978-1979 sezonunda Trabzonsporlu Şenol Güneş (1112 dakika)

- En uzun sezon: 1962-1963 sezonu (42 maç)

- En iyi performans: 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle Fenerbahçe.

- Üst üste en çok kazanan takım: Beşiktaş (13 maç, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalar arası)

- En çok gol atılan sezon: 1987-1988 (1032 gol)

- En çok şampiyonluk gören teknik adam: Fatih Terim (6)

- "Üç Büyükler"i çalıştıran tek teknik adam: Mustafa Denizli

- Aralıksız en uzun süre görev yapan yabancı teknik adam: İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş'ın başında 6,5 sezon)

-1976 sezonunun 10. haftasından, 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar)

- "Dört Büyükler"de oynayan futbolcu: Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz.

- Ligi yenilgisiz kapatan takımlar: 1985-1986 sezonunda Galatasaray, 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.

- Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.

- En erken gol: 12. saniyede Denizlispor'un Trinidad Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts (2008-2009 sezonunun 13. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a)

- Gol atan en genç futbolcu: Beşiktaş formasıyla Batuhan Karadeniz. (2007-2008 sezonunda, 25 Ağustos 2007 tarihindeki Gaziantepspor-Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 doğumlu)

Bir sezonda

- En çok galip gelen takım: 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe (29). Beşiktaş ayrıca, 2 aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet aldı.

- En çok gol atan takım: 1962-1963 sezonunda 2 aşamalı ligde 42 maçta 105 gol atan Galatasaray ile 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol atan Fenerbahçe.

- En çok gol atan futbolcu: Tanju Çolak (1987-1988 sezonunda 39 gol)

- En az golle "Gol Kralı" olan futbolcu: 1959 sezonunda Metin Oktay (11 Gol)

- En çok gol atan yabancı futbolcu: Alex de Souza (Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda 28 gol)

- Kendi evindeki bütün maçları kazanan takım: 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Galatasaray (17)

-En az gol atarak şampiyon olan takım: Trabzonspor (1979-1980 sezonunda 25 golle)

- "Dört Büyükler"i yenen takımlar: 1987-1988 sezonunda Malatyaspor, 2001-2002 sezonunda Ankaragücü, 2006-2007 sezonunda Bursaspor, 2012-2013 sezonunda Kasımpaşa.

- Dört derbi maçı da, hiç gol yemeden kazanan takım: 2002-2003 sezonunda Beşiktaş.

- En fazla puan farkıyla şampiyon olan takım: 1987-1988 sezonunda 2. sıradaki Beşiktaş'a 12 puan fark atan Galatasaray.

- "Dört Büyükler" dışında en çok puan toplayan takım: 2009-2010 sezonunda Bursaspor. (75 puan)

- "Dört Büyükler" dışında en fazla galibiyet alan takımlar: 2007-2008 sezonunda Sivasspor, 2009-2010 sezonunda Bursaspor. (23 galibiyet)

Bir maçta

- En çok gol atan futbolcu: 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe-Karşıyaka (7-1) maçında 6 gol atan Tanju Çolak.

- En çok gol atan yabancı futbolcular: Galatasaraylı Mario Jardel (2000-2011 sezonunda Erzurumspor'a), Fenerbahçeli Alex de Souza (2010-11 sezonunda Ankaragücü'ne) (5 gol)

- En çok penaltı atan takım: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında Fenerbahçe (4)

- En çok penaltı atan futbolcu: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçeli Zafer Tüzün, Eskişehirspor'a karşı 4 atışı da gole çevirdi.

- En fazla kırmızı kart gören takım: 2003-2004 sezonunda Beşiktaş-Samsunspor maçında 5 kırmızı kartla Beşiktaş.



Süper Lig'in şampiyonları

- Lig tarihinde geride kalan 55 sezonda sadece 5 ayrı takım şampiyonlukları paylaştı.

- 1959'da başlayan lig tarihinde Galatasaray 19, Fenerbahçe 18, Beşiktaş 11, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez mutlu sona ulaştı.

- TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın, 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da toplam şampiyonluğa ilave edilmesiyle siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 13'e ulaşıyor.

- Daha önceki sezonlarda Beşiktaş 14, Galatasaray 13, Fenerbahçe de 6 sezon şampiyonluk için hasret çekerken, Trabzonspor tam 29 sezondur taraftarlarını güldüremiyor.

- Üst üste en çok şampiyonluğu 4 kezle Galatasaray elde etti.

- Bursaspor, Trabzonspor'un ardından Anadolu'dan çıkan ikinci şampiyon oldu.



