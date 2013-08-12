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Süper Lig'in "en"leri

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'in 55 yıllık geçmişinde şimdiye dek birçok rekora imza atıldı.

Süper Lig'in "en"leri

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'in 55 yıllık geçmişinde şimdiye dek birçok rekora imza atıldı.

12 Ağustos 2013 Pazartesi 12:07
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Süper Lig'in

İSTANBUL - Geride kalan 55 sezon baz alınarak yapılan değerlendirmede, lig tarihinde, bir sezonda ve bir maçta ortaya çıkan "en"ler şöyle:

Lig tarihinde
- En çok şampiyon olan takım: Galatasaray (19)
- En çok lider olan takım: Fenerbahçe (514 lig haftası)
- En gollü maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4)
- En farklı skorlu galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0)
- En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (1806)
- En çok galibiyet alan takım: Fenerbahçe (1028)
-En çok berabere kalan takım: Beşiktaş (508)
- En çok gol atan takım: Fenerbahçe (3179)
- En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından, 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar)
- En çok "Gol Kralı" çıkaran takım: Fenerbahçe ve Galatasaray (15)
- En çok "Gol Kralı" olan futbolcu: Metin Oktay (6)
- İlk yabancı "Gol Kralı": 1983-1984 sezonunda Galatasaray'da oynayan Yugoslav Tarık Hociç (16 Gol)
- Toplamda en çok gol atan futbolcu: Hakan Şükür (249)
- En uzun süre gol yemeyen kaleci: 1978-1979 sezonunda Trabzonsporlu Şenol Güneş (1112 dakika)
- En uzun sezon: 1962-1963 sezonu (42 maç)
- En iyi performans: 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle Fenerbahçe.
- Üst üste en çok kazanan takım: Beşiktaş (13 maç, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalar arası)
- En çok gol atılan sezon: 1987-1988 (1032 gol)
- En çok şampiyonluk gören teknik adam: Fatih Terim (6)
- "Üç Büyükler"i çalıştıran tek teknik adam: Mustafa Denizli
- Aralıksız en uzun süre görev yapan yabancı teknik adam: İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş'ın başında 6,5 sezon)
-1976 sezonunun 10. haftasından, 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar)
- "Dört Büyükler"de oynayan futbolcu: Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz.
- Ligi yenilgisiz kapatan takımlar: 1985-1986 sezonunda Galatasaray, 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.
- Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.
- En erken gol: 12. saniyede Denizlispor'un Trinidad Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts (2008-2009 sezonunun 13. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a)
- Gol atan en genç futbolcu: Beşiktaş formasıyla Batuhan Karadeniz. (2007-2008 sezonunda, 25 Ağustos 2007 tarihindeki Gaziantepspor-Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 doğumlu)

Bir sezonda
- En çok galip gelen takım: 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe (29). Beşiktaş ayrıca, 2 aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet aldı.
- En çok gol atan takım: 1962-1963 sezonunda 2 aşamalı ligde 42 maçta 105 gol atan Galatasaray ile 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol atan Fenerbahçe.

- En çok gol atan futbolcu: Tanju Çolak (1987-1988 sezonunda 39 gol)
- En az golle "Gol Kralı" olan futbolcu: 1959 sezonunda Metin Oktay (11 Gol)
- En çok gol atan yabancı futbolcu: Alex de Souza (Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda 28 gol)
- Kendi evindeki bütün maçları kazanan takım: 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Galatasaray (17)
-En az gol atarak şampiyon olan takım: Trabzonspor (1979-1980 sezonunda 25 golle)
- "Dört Büyükler"i yenen takımlar: 1987-1988 sezonunda Malatyaspor, 2001-2002 sezonunda Ankaragücü, 2006-2007 sezonunda Bursaspor, 2012-2013 sezonunda Kasımpaşa.
- Dört derbi maçı da, hiç gol yemeden kazanan takım: 2002-2003 sezonunda Beşiktaş.
- En fazla puan farkıyla şampiyon olan takım: 1987-1988 sezonunda 2. sıradaki Beşiktaş'a 12 puan fark atan Galatasaray.
- "Dört Büyükler" dışında en çok puan toplayan takım: 2009-2010 sezonunda Bursaspor. (75 puan)
- "Dört Büyükler" dışında en fazla galibiyet alan takımlar: 2007-2008 sezonunda Sivasspor, 2009-2010 sezonunda Bursaspor. (23 galibiyet)
Bir maçta
- En çok gol atan futbolcu: 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe-Karşıyaka (7-1) maçında 6 gol atan Tanju Çolak.
- En çok gol atan yabancı futbolcular: Galatasaraylı Mario Jardel (2000-2011 sezonunda Erzurumspor'a), Fenerbahçeli Alex de Souza (2010-11 sezonunda Ankaragücü'ne) (5 gol)
- En çok penaltı atan takım: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında Fenerbahçe (4)
- En çok penaltı atan futbolcu: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçeli Zafer Tüzün, Eskişehirspor'a karşı 4 atışı da gole çevirdi.
- En fazla kırmızı kart gören takım: 2003-2004 sezonunda Beşiktaş-Samsunspor maçında 5 kırmızı kartla Beşiktaş.

Süper Lig'in şampiyonları

- Lig tarihinde geride kalan 55 sezonda sadece 5 ayrı takım şampiyonlukları paylaştı.
- 1959'da başlayan lig tarihinde Galatasaray 19, Fenerbahçe 18, Beşiktaş 11, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez mutlu sona ulaştı.
- TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın, 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da toplam şampiyonluğa ilave edilmesiyle siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 13'e ulaşıyor.
- Daha önceki sezonlarda Beşiktaş 14, Galatasaray 13, Fenerbahçe de 6 sezon şampiyonluk için hasret çekerken, Trabzonspor tam 29 sezondur taraftarlarını güldüremiyor.
- Üst üste en çok şampiyonluğu 4 kezle Galatasaray elde etti.
- Bursaspor, Trabzonspor'un ardından Anadolu'dan çıkan ikinci şampiyon oldu.


AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 12:11
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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