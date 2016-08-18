Süper Lig'in en değerlisi Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in yarın başlayacak 2016-2017 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında kadrosu en pahalı ekip Fenerbahçe olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesininde ise Galatasaraylı Fernando Muslera ve Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, Fenerbahçe 134,05 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.

Sarı-lacivertli takımın ardından, 106,05 milyon avro kadro değeriyle Galatasaray ikinci sırada gösterildi, üçüncü sırayı 88,20 milyon avro ile Beşiktaş aldı.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 16,55 milyon avro takım bedeliyle Adanaspor gösterildi.