Süper Lig'de perde açılıyor

İSTANBUL





19 Mayıs 2013'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2012-2013 sezonunun ardından yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'de, 56'ncı sezonun perdesi yarın açılacak.

Türkiye'nin 7 bölgesindeki 14 ilden 18 takım, 9 ay sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla, belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

55'inci sezonunu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Lig'de geçen sezon ligden düşen Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerlerini bu sezon Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyespor ve Torku Konyaspor aldı.

İstanbul'dan 4, Kayseri'den 2 takım

Yeni sezonda İstanbul'dan 4 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa) mücadele ederken, Kayseri'den 2 takım, Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor yer alacak.

İlk yarı 29 Aralık'ta sona erecek

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu yarın başlayıp, 29 Aralık 2013 tarihinde yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girilecek.

İkinci yarı, 27 günlük aranın ardından, 26 Ocak 2014'te yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 18 Mayıs 2014'te tamamlanacak.

İlk derbi 5. haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda ilk derbi 5. haftada Beşiktaş ile son iki yılın şampiyonu Galatasaray arasında, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ligde 11. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe-Galatasaray, 13. haftada ise yine Kadıköy'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri yapılacak.

Öte yandan, ligin ilk haftasında Beşiktaş-Trabzonspor, 7. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor ve 16. haftasında da Galatasaray-Trabzonspor maçları yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda 41 hakem görev yapacak.

Yeni teknik direktörler

Süper Lig'de 2013-2014 sezonuna kulüpler ağırlıklı olarak teknik direktör değişikliği ile giriyor.

Ligde mücadele edecek 18 kulüpten 12'si geçen sezonu bitirdiği teknik adamlarla yolunu ayırırken, sadece 6 kulüp başarıyı eski teknik adamlarla arayacak.

Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Gaziantepspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Torku Konyaspor takımları geçen sezonu tamamladıkları hocalarla yeni sezona hazırlanırken, Beşiktaş, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Medical Park Antalyaspor, Sanica Boru Elazğıspor, Sivasspor ve Trabzonspor ise teknik adamlarını değiştirdi.

Yeni sezonda takımların başında 12 Türk, 6 da yabancı teknik adam görev yapacak.

Süper Lig'de yeni sezonda maçlar 14 ilde, 16 ayrı statta yapılacak.

İlk haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de yarın başlayacak 2013-2014 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

21.45 Medical Park Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor (Akdeniz Üniversitesi)

17 Ağustos Cumartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Yeni Rize Şehir)

21.45 Torku Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

18 Ağustos Pazar:

20.00 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 Akhisar Belediyespor-Sanica Boru Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Beşiktaş-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)