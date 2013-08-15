Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Süper Lig'de perde açılıyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu, 88 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

Süper Lig'de perde açılıyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu, 88 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

15 Ağustos 2013 Perşembe 12:29
737 Okunma
Süper Lig'de perde açılıyor

İSTANBUL

19 Mayıs 2013'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2012-2013 sezonunun ardından yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'de, 56'ncı sezonun perdesi yarın açılacak.

Türkiye'nin 7 bölgesindeki 14 ilden 18 takım, 9 ay sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla, belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

55'inci sezonunu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Lig'de geçen sezon ligden düşen Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerlerini bu sezon Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyespor ve Torku Konyaspor aldı.

İstanbul'dan 4, Kayseri'den 2 takım

Yeni sezonda İstanbul'dan 4 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa) mücadele ederken, Kayseri'den 2 takım, Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor yer alacak.

İlk yarı 29 Aralık'ta sona erecek

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu yarın başlayıp, 29 Aralık 2013 tarihinde yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girilecek. 

İkinci yarı, 27 günlük aranın ardından, 26 Ocak 2014'te yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 18 Mayıs 2014'te tamamlanacak.

İlk derbi 5. haftada 

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda ilk derbi 5. haftada Beşiktaş ile son iki yılın şampiyonu Galatasaray arasında, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ligde 11. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe-Galatasaray, 13. haftada ise yine Kadıköy'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri yapılacak.

Öte yandan, ligin ilk haftasında Beşiktaş-Trabzonspor, 7. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor ve 16. haftasında da Galatasaray-Trabzonspor maçları yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda 41 hakem görev yapacak.

Yeni teknik direktörler

Süper Lig'de 2013-2014 sezonuna kulüpler ağırlıklı olarak teknik direktör değişikliği ile giriyor.

Ligde mücadele edecek 18 kulüpten 12'si geçen sezonu bitirdiği teknik adamlarla yolunu ayırırken, sadece 6 kulüp başarıyı eski teknik adamlarla arayacak.

Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Gaziantepspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Torku Konyaspor takımları geçen sezonu tamamladıkları hocalarla yeni sezona hazırlanırken, Beşiktaş, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Medical Park Antalyaspor, Sanica Boru Elazğıspor, Sivasspor ve Trabzonspor ise teknik adamlarını değiştirdi.

Yeni sezonda takımların başında 12 Türk, 6 da yabancı teknik adam görev yapacak.

Süper Lig'de yeni sezonda maçlar 14 ilde, 16 ayrı statta yapılacak.

İlk haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de yarın başlayacak 2013-2014 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

21.45 Medical Park Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor (Akdeniz Üniversitesi)

17 Ağustos Cumartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Yeni Rize Şehir)

21.45 Torku Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

18 Ağustos Pazar:

20.00 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 Akhisar Belediyespor-Sanica Boru Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Beşiktaş-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 12:30
Anahtar Kelimeler:
Süper Ligde Perde Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ